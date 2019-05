Eurovisión 2019: la cuenta atrás para Miki

"'La venda' es como España metida en una canción". Lo dice Miki, el representante de este año de TVE en Eurovisión, en la entrevista que publica este sábado 'Teletodo', el suplemento de televisión de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, justo una semana antes de que Tel Aviv acoja la final del famoso festival musical.

"No me da miedo quedar mal clasificado, solo temo llegar a tener la sensación de no haberlo dado todo", comenta el cantante catalán, surgido de la factoría de 'OT'. "Eurovisión es un mundo nuevo para mí; todo es muy perfeccionista, pero creo que esa perfección es necesaria", añade.

LOS FAVORITOS

Aparte de la entrevista con Miki, 'Teletodo' también hace un completo repaso de los favoritos de este año en Eurovisión: el holandés Duncan Laurence, el ruso Sergey Lazarez y el italiano Mahmood encabezan el 'ranking'.

Entre las novedades televisivas de la semana, la revista destaca el estreno en Amazon (el martes 14) de 'El pueblo', una comedia protagonizada por Santi Millán que después ofrecerá Mediaset.

Mientras, en deportes, 'Teletodo' repasa los principales partidos de la jornada unificada de Liga de este sábado, como el Barça-Getafe (Bein, 18.30).

El suplemento también incluye pasatiempos y las programaciones de las principales cadenas, así como las sinopsis de las series y películas más destacadas de la semana.