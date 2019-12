Los estilismos y retoques de los famosos para la Navidad

Las felicitaciones navideñas de los famosos dan para mucho en las redes. Kim Kardashian, por ejemplo, ha reconocido que no todos sus pequeños estaban por la labor de posar y que su hija mayor, North West, de 6 años, tuvo que ser pegada digitalmente para el christmas familiar de estas Navidad, además de otros retoques estéticos para disimular imperfecciones. «Es imposible conseguir que cuatro niños posen y sonrían a la vez en la misma habitación», ha desvelado Kim en una entrevista con Ellen DeGeneres. «North tenía uno de esos días imposibles y se negó a aparecer en la foto. Se pasó todo el rato llorando porque quería que le hiciéramos algo especial en el pelo. Al día siguiente me dijo que había cambiado de opinión y que quería salir. Y mejor que saliera así que no saliera».

Otras familias, en cambio, lo tienen mucho más fácil, y eso que posan también conjuntados. Es el caso de Elsa Pataky. «Con cuadros y a loco». Así se dispuso la actriz y modelo a colocar los adornos de Navidad. La mujer de Thor y sus tres hijos —India Rose Hemsworth, de siete años, y los mellizos Tristan y Sasha, de cinco— se vistieron con el mismo pijama para esta ocasión.

Conjuntados aparecen también todos los miembros de la familia de Cristiano Ronaldo. A modo de pequeños duendes y con gorros de Papá Noel, la familia del futbolista y la jaquesa posan para la Navidad, sobre todo muy son

En casa de Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos, el 4 de diciembre quedaron inauguradas las navidades, tal y como quedó constancia después de que la presentadora subiera a su perfil de Instagram una fotografía en donde aparece con sus tres hijos: Sergio, de cinco años; Marco, de cuatro; y Alejandro, de uno. Todos ellos vestidos con su pijama de noche.

Otra de las incondicionales a la hora de las celebraciones en Ana Obregón. «Mi padre siempre me dijo que la facilidad está al lado de la dificultad. Todo depende de cómo lo mires y como luches por ello. (...) He dado las gracias por tener un hijo y una familia maravillosa, algunos amigos de verdad y unas personas desconocidas que te llevan apoyando mogollón de años», rezaba su mensaje en Instagram. El hijo de la presentadora, Álex Lequio, volvió a sufrir una recaída en el cáncer que padece , por lo que este año ha sido complicado para la actriz y presentadora.