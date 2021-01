Emma Stone, embarazada de su primer hijo

Emma Stone y su marido Dave McCary serán padres. Eso asegura la revista 'People' confirmando de esta manera los primeros rumores de la futura maternidad de la actriz estadounidense de 32 años adelantados por el periódico británico 'Daily Mail', que publicó unas fotografías de Emma paseando junto a una amiga por la ciudad de Los Ángeles luciendo una incipiente tripita.

A falta de la confirmación oficial, la revista asegura que no se ha podido poner en contacto con el representante de la artista, será el primer hijo de la rutilante pareja de Hollywood, una de las más cool en el firmamento cinematográfico del momento.

Según una fuente consultada por la publicación, el éxito de la relación de Stone y del comediante, escritor y director estadounidense de 35 años radica en su capacidad para dejarse brillar mutuamente.

"Ella es profesional en todos los sentidos, con mucho talento y plenamente enfocada en su trabajo, y eso Dave lo respeta. Él la apoya totalmente y no le molesta el éxito de ella. Esas son grandes cualidades en un hombre para alguien como Emma. Ella está impresionada por su talento y lo respeta inmensamente", asegura dicha fuente.

Según el anónimo portavoz, en un mundo de egos y vanidades el respeto y la compresión mutua augura el futuro de la pareja: "Emma y Dave son personas de éxito en el negocio del entretenimiento, un mundo en el que no siempre le dan al otro el espacio que necesita", agregó la fuente. "Pero él la anima, y eso a ella le encanta".

En una charla con la también actriz Jennifer Lawrence publicada por la edición americana de la revista ELLE hace unos meses, Emma hablaba sobre la maternidad y como había cambiado su opinión sobre ella con el paso del tiempo. "Mi punto de vista respecto a los niños ha ido cambiando a medida que he ido creciendo. Nunca he cuidado niños ni nada. Cuando era adolescente, pensaba: nunca me casaré, nunca tendré hijos. Y luego crecí y pensé: realmente quiero casarme y quiero tener hijos." reflexionaba la actriz.

La ganadora del Oscar por La la land y el director californiano se conocieron en el 2016 en el mítico show de la televisión estadounidense 'Saturday Night Live en el que Dave trabajaba como guionista', haciendo oficial la relación en el estreno de la ópera prima de McCary, 'Brigsby Bear'.

Dos años después, la pareja hacía público su compromiso a través de las redes sociales del comediante con una fotografía de ambos donde mostraban el anillo de compromiso que Dave le había regalado a Emma. Finalmente, en septiembre del 2019, en una boda íntima marcada por las restricciones de la pandemia, la pareja contrajo matrimonio.