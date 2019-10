Elton John, de Michael Jackson: "Era un perturbado"

Elton John, de 72 años, es noticia estos días por la publicación de sus memorias, de la que ya se han conocido varios asuntos importantes, como que ha sufrido recientemente, y superado, un cáncer de próstata. Lo de la adicción al sexo, al alcohol y las drogas no es ninguna novedad para quien conozca el devenir de su vida, pero hace más de dós décadas que el músico no prueba el alcohol. El nuevo capítulo es su opinión sobre el desaparecido Michael Jackson. John califica al rey del pop como "una persona perturbada., mentalmente enfermo". "Conocía a Michael desde que tenía 13 o 14 años... era el niño más adorable que puedas imaginar. Pero en algún momento, comenzó a aislarse del mundo y de la realidad como lo hizo Elvis Presley", se lee en sus memorias. "Dios sabe lo que estaba pasando en su cabeza y Dios sabe qué medicamentos recetados estaba tomando, pero cada vez que lo veía en los últimos años, salía pensando que el pobre hombre había perdido totalmente la cabeza. No quiero decir esto de una manera alegre. Era un enfermo mental y una persona perturbada".

Asegura que una vez, en una de sus fiestas, encontró a Michael Jackson jugando con el hijo de su asistenta. Pensó en ese momento que no podía lidiar con la compañía de un adulto y que por eso se refugiaba en los niños. Nunca llegó a sospechar nada. Al cabo de un tiempo, llegaron las acusaciones de abuso sexual.