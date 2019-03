'Eleven' se suma al once ideal feminista

La campaña Together #WePlayStrong de la UEFA, «juntas jugamos fuerte», ha incorporado la imagen de Millie Bobby Brown, conocida por su papel como Eleven en la serie Stranger Things. Hincha del Liverpool e inspiración para muchas jóvenes, esta actriz de quince años nacida en Marbella ha sido elegida por el organismo europeo para sumarse a su plan de apoyo a las niñas y adolescentes que quieran jugar al fútbol en Europa.

Lo ha hecho a través de un vídeo en una sesión organizada en el estadio de Wembley, en Londres. «Crecí jugando a fútbol y mi familia y yo somos muy seguidores del Liverpool, así que estoy encantada de unirme a este equipo», explicó. «Lo que me encanta de esta iniciativa son los valores que queremos transmitir: amistad, confianza, trabajo en equipo e igualdad». Para la actriz, sentirse parte de un equipo es esencial en el crecimiento. «Incluso aunque me sienta un poco intimidada por jugar por primera vez, me he divertido muchísimo y me gustaría animar a las niñas a darle una oportunidad a este deporte», explicó.

CON ROMEO BECKHAM / El fútbol parece haber entrado con fuerza en la vida de Millie Bobby Brown. Además de su presencia en esta campaña, hace unos días trascendió su relación sentimental con Romeo Beckham, de 16 años, uno de los hijos del exfutbolista David Beckham.

La campaña #WePlayStrong ha tenido a otras grandes mujeres como imagen, como la estrella pop Rita Ora, que se unió en el 2018 a esta estrategia de incentivar la participación de las niñas. La exjugadora alemana Nadine Kessler, directora del fútbol femenino en la UEFA, tiene mucho que aportar. «Estas jóvenes son fuentes de motivación para chicas de todo el mundo».

La campaña se inició en el 2017 durante la final de la Champions League femenina, donde se presentó una iniciativa de trabajo con 55 federaciones con el objetivo de que el fútbol sea el deporte mayoritario entre las mujeres en el 2020. Así lo comentó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin: «El aumento de la participación y el papel de las mujeres en el fútbol es uno de mis principales objetivos. Tenemos que cambiar las actitudes sobre el fútbol femenino, y dar a las mujeres de todas las edades más apoyo y oportunidades para jugar. El fútbol femenino tiene mucho potencial». Se trata además de una campaña respaldada por la Unión Europea para mostar la habilidad que posee el fútbol de trascender razas, religiones y géneros.