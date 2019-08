Los duques de Cambridge vuelan en 'low cost' y marcan diferencias con los de Sussex

Mientras la prensa inglesa sigue echando pestes contra los duques de Sussex por usar vuelos privados durante sus vacaciones, los duques de Cambridge, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, junto a sus tres hijos, llegaron ayer a Escocia de vacaciones en un vuelo 'low cost'. Según las imágenes que publica el 'Daily Mail', los duques de Cambridge tomaron un avión de la línea aérea FlyBe a primera hora de la mañana desde el aeropuerto internacional de Norwich al aeropuerto de Aberdeen. El precio del billete es de unos 80 euros al cambio.

En las imágenes que publica en exclusiva el portal británico se ve en la pista de aterrizaje a Guillermo de Inglaterra transportando las maletas y de la mano con su hijo, el príncipe Jorge, a quien le sigue muy de cerca su hermana Carlota. Unos pasos por detrás, están Kate Middleton con el pequeño Luis, de un año, en brazos y, a su lado, la niñera española María Teresa Turrión. La familia al completo se dirige a pasar unos días de vacaciones junto a la reina en Balmoral, la residencia veraniega de Isabel II.

Prince William, Kate Middleton and their children are seen getting off a £73 budget flight to Scotland https://t.co/xWkpQUxKAp pic.twitter.com/wgwpESmCrw