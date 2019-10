Dos alumnas de la escuela de James Franco le acusan de abuso sexual

Dos mujeres que fueron alumnas de las clases de interpretación de James Franco han denunciado este jueves al actor y le acusan de haberse aprovechado sexualmente de ellas.

La demanda, a la que tuvieron acceso medios de comunicación estadounidenses, como 'The New York Times', fue presentada en un juzgado de Los Ángeles por Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, informa Efe.

Tither-Kaplan fue una de las cinco mujeres que señalaron al actor por presunto comportamiento sexual indebido en un artículo publicado en enero del 2018 por el diario 'Los Angeles Times'.

La denuncia asegura que James Franco y sus socios en la escuela Studio 4 "desarrollaron un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia las estudiantes sexualizando su poder de profesor a empleado incentivándolas con oportunidades de papeles en sus proyectos".

ACOSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Siempre, según las demandantes, estas acciones llevaron "a un ambiente de acoso y explotación sexual tanto dentro como fuera de las clases".

Las dos mujeres se apuntaron a Studio 4 en el 2014 y aseguraron que las clases incluían lecciones sobre escenas sexuales que consistían en "simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria".

Tither-Kaplan, como ya había declarado en el artículo de 'Los Angeles Times', especificó en la demanda el presunto rodaje de una orgía en la que Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres.

Sin embargo, según el relato de la acusación, Franco quitó las protecciones de plástico que cubrían las vaginas de las mujeres antes de simular el sexo oral.

La demanda exige indemnizaciones para las afectadas y la devolución o destrucción de cualquier grabación que se hiciera en Studio 4.

ESCÁNDALO EN LOS GLOBOS DE ORO DEL 2018

La controversia en torno a Franco comenzó en los Globos de Oro del 2018, donde el actor se llevó el premio al mejor actor de una comedia por 'The Disaster Artist' (2017) y en cuya alfombra roja desfiló con un pin de 'Time's Up'.

Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en las redes sociales contra la supuesta hipocresía de James Franco por llevar una de esas insignias, ya que aseguraron que fue responsable de episodios de abuso sexual en el pasado.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that!