Dolly Parton quiere volver a ser portada de 'Playboy'

Aunque aún falta casi un año, la cantante Dolly Parton (Sevierville, Tennessee, 19 de enero de 1946) tiene claro el regalo perfecto para celebrar su próximo aniversario, que será el 75 para la también actriz, empresaria, compositora, empresaria e icono -desde hace más de medio siglo- de la música country desde hace medio siglo. La estrella continúa al pie del cañón dándolo todo en conciertos, programas de televisión y entrevistas. De hecho, acaba de conceder una al programa '60 Minutes' Australia, en la que asegura que no tiene intención de jubilarse "nunca".

"No planeo retirarme. Acabo de cumplir 74. Planeo estar en la portada de la revista 'Playboy' nuevamente", ha explicado con total convicción la cantante de 'Jolene' y madrina de Miley Cyrus. "Mira, me convertí en la portada de la revista 'Playboy' hace años. Así que he pensado que sería un puntazo si me dejan intentarlo otra vez, aunque no sé si lo harán ... Ojalá pueda volver estar en la portada para mi 75 cumpleaños", ha dicho Parton.

Ella precisamente fue la primera cantante de música country que apareció en la portada de la icónica revista en 1978. Entonces tenía 32 años. Asegura que podría ser buena idea recrear aquella misma sesión, en la que aparecía vestida de 'conejita' de la revista. Incluso, afirma, podría utilizar aquel mismo vestuario: "Probablemente podría usarlo". Además, "sigo teniendo las mismas tetas!", ha exclamado.

Más maquillaje y extensiones

Según ha explicado en el programa su apariencia no va a cambiar mucho en los próximos años, tan solo necesitará más maquillaje. "Soy un poco caricaturesca, y los dibujos animados no es que envejezcan mucho. Cuando tenga 90 años, probablemente seguiré teniendo la misma apariencia! Solo tengo que añadir una capa más gruesa de maquillaje y más extensiones!", asegura con gran sentido humor esta institución estadounidense de la música con ventas récord de más de 160 millones de discos vendidos.

"Siempre he dicho que lo importante es una buena iluminación, un buen maquillaje, buenos médicos y tener buen talante", afirma la artista, que nunca ha negado que también se ha hecho algún retoquito estético.

"Aún me silban los muchachos. Estoy casada, pero no estoy muerta", dice coqueta la cantante cuyas canciones más famosas inspiraron una serie, 'Dolly Parton. Acordes del corazón', que se puede ver en Netflix.