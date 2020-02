Depp mantiene que el «maltratado» fue él

Johnny Depp, de 56 años, negó el miércoles de nuevo haber abusado de su exmujer, la también actriz Amber Heard, a quien acusa de ser la «maltratadora» de la relación. Fue durante una vista preliminar celebrada en el Tribunal Superior de Londres. Depp, que acudió con traje azul oscuro y gafas, demandó al editor del periódico británico The Sun, Dan Wootton, por la publicación de un artículo, en abril del 2018, en el que se afirmaba que existían pruebas claras de que el actor norteamericano había abusado de su exesposa, a quien había causado lesiones importantes, lo que había provocado una orden de alejamiento contra él. El juicio se ha fijado para el 23 de marzo.

«Existe una contradicción evidente entre la versión dada por la señora Heard y la del señor Depp. Es blanco y negro. Una persona miente y la otra no. Obviamente, nosotros decimos que es la señora Heard la que está mintiendo», señaló el abogado de Depp, David Sherborne.

audios filtrados / El abogado recordó que las acusaciones que sostiene la actriz se remontan al 2013, la etapa inicial de la relación y dos años antes de que se casaran. Y agregó que existen unas grabaciones de Heard que recientemente han salido a la luz y que demostrarían que «ella no fue la víctima de abuso doméstico, sino la agresora», ya que parecen indicar que fue físicamente violenta con su exmarido.

Se refiere a un audio filtrado al diario británico Daily Mail en el que se oye a Heard arrojar ollas y sartenes contra el actor. También a conversaciones grabadas en el 2015, de un momento en que ambos trataban de solucionar sus problemas matrimoniales. En uno de esos audios, que forma parte de una sesión de terapia grabada de forma consensuada en el móvil de la actriz, Heard le dice a Depp: «Eres un crío, crece, puto Johnny».

Por su parte, Adam Wolanski, representante legal de News Group Newspapers, el grupo propietario de The Sun, asegura que tienen numerosos audios que probarían lo publicado. Durante la vista oral, el juez pudo escuchar algunos. «¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta». Este sería un mensajes que el actor envió en el 2013 al actor Paul Bettany.

El protagonista de la saga Piratas del Caribe ha iniciado también una demanda por difamación contra su exmujer en Estados Unidos que, de acuerdo con su letrado, está «en marcha». El actor ya denunció ante el juez en el pasado ataques físicos por parte de Heard.

«He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo del 2016, cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moratones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior», declaró entonces el actor. «Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de la señora Heard ni de ninguna otra mujer». Y afirmó: «Ella fue la maltratadora». «Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos me causaron daños corporales graves».

Depp y Heard pactaron en el 2017 un acuerdo de divorcio fuera de los tribunales. Él le pagó alrededor de seis millones y medio de euros y los costes judiciales y Heard donó esa cantidad a varias organizaciones benéficas.