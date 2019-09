Demi Moore fue violada a los 15 años

Si esperaban unas memorias edulcoradas, busquen otro libro. Porque Demi Moore parece que no se ha guardado nada en su biografía. La actriz, de 56 años, ha saldado cuentas con el pasado y en Inside Out, que se pone a la venta este martes en Estados Unidos, confiesa que fue violada a los 15 años por un hombre que pagó 500 dólares a su madre. También repasa una difícil infancia, sus problemas con las drogas y el alcohol.

La propia actriz ha ido desgranando en diversas entrevistas lo que expone en el libro, en el que ha estado trabajando durante dos años. Una de las confesiones más impactantes la ha contado en el programa Good Morning America donde explicó que un hombre la violó cuando tenía tan solo 15 años. Fue su madre, Virginia King que, en ese momento era alcohólica, la que recibió 500 dólares del hombre. Aunque confesó que no cree que su madre la prostituyera. "En lo más profundo de mi corazón, creo que no. No creo que fuera una transacción directa, aunque ella le dio permiso a hacerlo y me puso en una situación peligrosa".

Además de un padre ausente, Moore tuvo que sobrevivir al largo historial de arrestos de su madre por conducir ebria y a varios intentos de suicidio. "Recuerdo usar mis dedos, mis pequeños dedos de niña, para sacarle de la boca las pastillas que mi madre estaba intentando tomarse". La actriz explica que en su adolescencia su madre la llevaba a bares con el fin de llamar la atención de los hombres.

Tras un periodo de fotos subidas de tono le llegó su oportunidad con la serie Hospital General con 19 años, llegaron también alcohol y las drogas. "Durante años estuve en espiral, en un camino de verdadera autodestrucción". Y todo en paralelo a una serie de películas que hicieron de ella una de las actrices mejor pagadas de los 80, gracias a éxitos como Ghost, Algunos hombres buenos, Una proposición indecente y Acoso.

ABORTO Y RUPTURA

Su divorcio en noviembre de 2011 con el actor y productor Ashton Kutcher, tras ocho años juntos, fue otro mazazo para Demi Moore. La pérdida de la hija que esperaban con seis meses de embarazo y que se iba a llamar Chaplin Ray fue devastador para la pareja. Ella había vuelto a beber y se culpaba del aborto. Kutcher, 16 años más joven que ella, le propuso avivar su matrimonio haciendo tríos, a lo que accedió. "Quería mostrarle lo genial y divertida que podía ser", cuenta la actriz. Pero fue precisamente esto lo que le costó su matrimonio: "Debido a que habíamos traído a un tercero a nuestra relación las líneas se habían difuminado y, hasta cierto punto, justificó lo que había hecho.

Tras la separación, Moore tuvo que volver a ser ingresada por una sobredosis. "Me estaba desmoronando. Ya no tenía carrera. Ni una relación". Aunque con altibajos, el matrimonio que salva es el que vivió con Bruce Willis. Con él estuvo casada 13 años y tuvo tres hijas (Rumer, de 30 años, Scout, de 27 y Tallulah, de 25). Aunque se separaron en el año 2000 mantienen una buena relación.