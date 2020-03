Demi Lovato: "Llevaba seis años sobria pero me sentía miserable"

Demi Lovato ha vuelto a la música después de tomarse un tiempo en rehabilitación y alejada del foco mediático tras la sobredosis que sufrió por fentanilo en julio del 2018. La intérprete volvió a la escena pública en la pasada Superbowl, en la que cumplió su sueño de interpretar el himno de EEUU ante una audiencia millonaria. Y ahora, la cantante de Albuquerque (Nuevo México), de 27 años, ha estrenado un nuevo tema titulado 'I Love Me', en el que se reencuentra con sus fantasmas: hace una clara referencia al transtorno alimenticio que sufrió durante años, a su problema con las drogas y el alcohol y a la falta de autoestima que la ha perseguido siempre.

Me siento culpable por cada cosa que como', 'Soy cinturón negro en destrozarme a mí misma, pero soy experta en dar amor a otra persona', '¿Por qué me comparo con todo el mundo?' y 'Los 'haters' de internet viven en mi cabeza' son algunos de los versos de la nueva canción de Lovato, en la que confiesa que sigue lidiando con esos problemas del pasado.

VISITA AL 'SHOW' DE DEGENERES

En una entrevista de este jueves en el programa 'The Ellen Show', presentado por Ellen Degeneres, la cantante ha confesado todo sobre la recaída y posterior sobredosis que sufrió en el 2018 tras conseguir estar sobria durante seis años.

Demi ha explicado que, durante el tiempo que estuvo sobria, su problema con la bulimia fue a peor, llegando al punto de sentir que no tenía control sobre su vida. "Me revisaban hasta lo que pedía en Starbucks", le ha confesado a Ellen. A partir de ese momento comprendió que era infeliz, y al pedir ayuda a su equipo de entonces solamente recibió reproches y la sensación de haber sido abandonada. "Llevaba seis años sobria pero me sentía miserable". Una dura experiencia que le recordó a la que vivió con su padre, drogadicto y alcohólico, al tener que separarse de él cuando era pequeña.

Lovato también ha detallado el momento exacto en el que empezó su recaída. Cuando su equipo la dejó de lado, fue a una fiesta en la que había todo tipo de sustancias. "Me sentía completamente abandonada y volví a beber", se ha sincerado con la presentadora. Tres meses después, sufrió la sobredosis.

Ahora, casi dos años después, cuenta con un equipo nuevo con el famoso empresario, productor, mánager y filántropo Scooter Braun al frente. La cantante se muestra optimista y renovada, preparada para lanzar un nuevo álbum que, según ha contado a Ellen, tendrá tanto temas alegres con mensajes positivos como canciones tristes y desgarradoras.