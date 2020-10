David Bustamante habla sobre su divorcio con Paula Echevarría

David Bustamante parece haber hecho las paces con los medios y ya vuelve a responder a sus preguntas sin los reparos que le invadieron cuando su matrimonio con Paula Echevarría se fue al traste.

Ahora que los años han pasado y que ambos han rehecho sus vidas, el cantante se ha sincerado con Toñi Moreno en su programa 'Un año de tu vida', en Canal Sur, que se emitirá esta noche, sobre lo que supuso su separación, entre otras cosas.

"Nosotros vivimos con mucha emoción toda tu vida, tu transformación de un niño de pueblo a un tío de éxito, guapísimo, que se casa con una actriz maravillosa... y nos hacíais partícipes de esa felicidad. Luego se torcieron las cosas, no sois la primera pareja que se separa ni la última, y tú pretendes que eso no interese... y eso interesa. ¿Dónde está el límite para tí", le pregunta Toñi Moreno en el vídeo que ya han avanzado en la cadena de televisión.

"Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no me sigan insistiendo día tras día porque hace daño. Es la única diferencia", responde Bustamante. El intérprete de 'Héroes' deja claro que las cosas con Paula Echevarría no se torcieron. "Se acaban y ya está", recalca el artista durante la entrevista que se emitirá esta noche.

A pesar de la dolorosa separación, el artista cántabro asegura que ambos intentan llevarse bien por el bien de su hija Daniella, que ya tiene 12 años.