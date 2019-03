David Bisbal, a su ex 'Quiero que proteja la intimidad de una menor'

David Bisbal ha querido puntualizar cómo están las cosas con Elena Tabalada, su expareja y madre de su hija, Ella, de 8 años. Lo ha hecho durante la entrega de los premios de Cadena Dial en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife este jueves. El enfrentamiento entre ambos lleva sucediéndose desde hace ya ocho meses y parece que el cantante ya no cree que sea un asunto privado.

"Yo no he dicho jamás que la madre o la familia de la madre de mi hija no puedan poner fotos de la niña. Eso no lo he dicho. Lo único que he dicho ha sido que protejan la intimidad de una menor, nada más. Y que no la asocie a marcas, punto", ha querido puntualizar a su paso por el 'photocall'.

El intérprete, que acaba de finalizar su gira en Estados Unidos, ha querido recordar que todo lo hace para proteger a su hija. "Los asuntos de los menores no deben estar en los debates. Hay que tener cuidado. Quiero decir una cosa muy importante: Cuando la madre de mi hija va a la televisión a hablar de este tipo de cosas, no lo debería de hacer. Yo previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca".

David ha presentado una demanda contra su ex en el juzgado número 6 de Alcobendas (Madrid) exigiendo que se tomen medidas para proteger a la menor. Y es que el foco de todo el asunto se encuentra en la publicación de fotografías de Ella en redes sociales. El detonante de la guerra abierta entre Bisbal y Tablada fue la publicación de unas fotografías de Ella por parte de la actual esposa del cantante, Rosanna Zanetti.

El cantante almeriense está viviendo un muy buen momento profesional y espera el nacimiento de su primer hijo en común con Zanetti para las próximas semanas.