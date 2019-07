Las cuatro rosas de Carmen Calvo

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha sido una de las protagonistas de la semana debido al debate de investidura y a liderar las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos. Sentada en el Congreso junto a Pedro Sánchez, la socialista ha sido el centro de muchas miradas y por eso ha llamado tanto la atención un llamativo accesorio en su indumentaria que, además, ha ido cambiando de color cada día.

El pasado lunes, Calvo apareció ante los medios con una flor turquesa en la solapa de su americana. Al día siguiente, martes, la rosa cambió a color blanco; el jueves, la sustituyó por una de tonalidad lila y el viernes, la flor era roja.

Cuando el periodista Antonio García Ferreras le preguntó si los colores del accesorio contenían un mensaje político, ella contestó: «Esta flor me la he puesto porque tengo muchas, las he llevado toda mi vida. Es mi manía de adornar las chaquetas.»