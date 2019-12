Críticas a la escritora J.K. Rowling por un tuit transfóbico

La escritora J.K. Rowling ha apoyado este jueves a Maya Forstater, una mujer británica que ha emprendido una batalla legal contra sus exjefes. Forstater considera que le han despedido de forma injusta por decir que solo existen dos sexos biológicos, hombre y mujer, y que, biologicamente hablando, es imposible cambiar de sexo. Forstater escribió estas palabras en Twitter, para expresar su rechazo a una propuesta de que el Gobierno del Reino Unido facilitaría a las personas transgénero un cambio de sexo legal.

Rape threats, death treats, efforts to get women fired. This is extraordinary. For believing there are two sexes. All of these academics who are being attacked uphold trans peoples human rights #camradfems @ProfAliceS pic.twitter.com/HLiBpzD92r

"Vístete como quieras. Llámate como quieras. Acuéstate con cualquier adulto de forma consentida. Vive tu vida lo mejor posible en paz y a salvo. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real? #YoEstoyConMaya #EstaNoEsForma", ha escrito la 'madre' de Harry Potter.

