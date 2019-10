Cristina Pedroche: "Este año debería despedirme de las campanadas"

Todavía quedan dos meses para las campanadas de Fin de Año, pero Cristina Pedroche, la presentadora que ha marcado tendencia en la cita del 31 de diciembre por sus comentadas transparencias, ya ha revelado los primeros detalles de su esperado vestido... que podría ser el último que luzca comiéndose las uvas ante la audiencia.

"Este año es muy fuerte", adelantó la colaboradora de 'Zapeando' y 'El hormiguero' en la alfombra roja de los Cosmopolitan Awards, galardones en los que recibió el premio Fearless Woman. "Normalmente suelo hacer como cuatro o cinco pruebas físicas, como mucho. Bueno, pues ya llevo cinco este año está siendo complicado".

"El otro día lo hablaba con Josie su estilista, que yo creo que este año ya debería despedirme. Después de esto no sé si hay algo más. Él siempre dice que hay millones de ideas y que siempre te puedes reinventar, pero este año muy top, es es fuerte. Y los otros años yo no decía que fuera fuerte!", comentó, antes de aclarar: "No fuerte por enseñar más o menos cuerpo, es fuerte por concepto. Yo creo que la gente se va a quedar en 'shock'".

CUATRO AÑOS DE MATRIMONIO

Además de recibir un premio, Pedroche estaba anoche también de celebración, ya que cumplía cuatro años de matrimonio con el chef Dabiz Muñoz, que no acudió a la gala. "David está cocinando, como siempre. Nosotros no somos muy muy de fechas. Además, a mí me gusta más celebrar cuando empezamos a conocernos, que en diciembre hacemos cinco años", confesó.