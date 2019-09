Cristiano Ronaldo: "Mi padre era alcohólico"

Cristiano Ronaldo, el futbolista del 'sí' desaforado, también es capaz de llorar desconsoladamente frente a las cámaras. El delantero de la Juventus no pudo contener el llanto cuando el periodista británico Piers Morgan, del famoso programa 'Good Morning Britain' le mostró unas imágenes inéditas de su padre, José Dinis Aveiro, fallecido a los 52 años en el 2005 por sus problemas con el alcohol. Fue durante una entrevista grabada para la cadena 'ITV' que se emite íntegramente esta semana. En ese vídeo, el padre de Ronaldo explicaba lo orgulloso que estaba de su hijo. Las imágenes de CR7 sollozando han dado la vuelta al mundo.

Un día estaba en el salón de mi casa con mi novia y entonces las noticias empezaron a hablar de si Cristiano Ronaldo esto y lo otro. Escuchas que tus hijos bajan las escaleras y cambias de canal porque estaba avergonzado, me sentí avergonzado" El pasado julio, las autoridades judiciales de Las Vegas anunciaron que no había suficientes pruebas para imputar al jugador de los hechos.El jugador admitió que el encuentro fue consensuado.En su día, cuando hizo la denuncia, Kathryn Mayorga no identificó al jugador como su agresor. "Sin conocer la identificación del atacante o la ubicación del ataque, los detectives no pudieron buscar e incautar evidencia forense vital", señalaba el texto.

PLANES DE BODA

En la entrevista, el jugador portugués, también se refirió a sus planes de futuro con su pareja la modelo oscense Georgina Rodríguez, siempre pendiente de los peques de la casa, Chris Jr, Eva, Mateo y Alana. (Este fin se semana la familia al completo salió a montar en bicicleta.

"Me ha ayudado mucho. Por supuesto estoy enamorado de ella. Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. Por qué no? Es estupenda. Es mi amiga. Hablamos mucho, yo le abro mi corazón y ella me abre el suyo".