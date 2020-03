El coronavirus deja en el aire la boda de Chenoa

La futura boda de Chenoa con el urólogo Miguel Sánchez Encinas podría correr peligro y no celebrarse en la fecha fijada, el próximo 14 de junio, a causa de la actual crisis del coronavirus, que ha obligado a suspender o posponer muchas ceremonias y celebraciones. Al menos, así se desprende de las respuestas de la excompañera de la cantante en Operación Triunfo Natalia Rodríguez, que en una entrevista en Europa Press afirmó no saber qué sucederá con esta boda.

«La verdad es que no lo sé», respondió preguntada sobre si tiene miedo Chenoa a que la pandemia empañe sus planes. «Ojalá nos vayamos de boda porque cuando se prepara eso con tanta ilusión, la verdad es que es un fastidio que tengas que anularlo o posponerlo, ¿no? Mejor posponerlo, pero ojalá esto no frene la boda de mi amiga. Ojalá», afirmó la extriunfita. Además, parece que será una reunión de lo más musical, con varios de los antiguos compañeros de OT: «Vamos a cantar todos, eso está clarísimo. Además, creo que ella ya ha dicho algo de un karaoke, así que imagínate. Yo ya le he avisado que no haya solamente un micro. Harían falta cuatro o cinco, porque si no habría pelea por ese micro, así que tú imagínate».

despedida truncada / Sobre este asunto, Natalia añadió: «Una boda donde van todos tus compañeros, todos cantantes y que no tenemos ninguno vergüenza. Tenemos muy poca vergüenza pues imagínate cómo va a ser ese día. Tengo muchas ganas y ojalá siga adelante».

Sin embargo, a pesar de los temores sobre una posible cancelación en la fecha planeada, Natalia no pudo precisar los planes de Chenoa al respecto: «No he hablado con ella de esto porque creo que ahora son importantes otras cosas y saber cómo están sus padres, cómo está su abuela, su chico... Ahora lo importante es salir de esto». No obstante, reflexionó: «Ella es muy positiva y tiene al lado un médico que la tranquiliza muchísimo. Quieras que no, eso te da cómo más tranquilidad».

La amiga de Chenoa también se refirió a la despedida de soltera, que se ha visto empañada por la emergencia sanitaria. «Ahora mismo está todo frenado. Iremos improvisando sobre la marcha porque ahora mismo hay que improvisar. Todo lo que se tenía está truncado e irá sobre la marcha».

A pesar de ello, buscó el lado positivo: «Yo soy de las que pienso que a veces improvisar es mucho más divertido, así que bueno, vamos a tirar hacia adelante. Que venga lo que venga, vamos a luchar y vamos a desear con muchas ganas que esto acabe».

Un planteamiento que enlazó con una reflexión sobre los momentos actuales, en los que relativizó la importancia de posponer una celebración frente otras preocupaciones más serias: «Tengo dos amigos que han perdido a sus padres y eso es lo que me preocupa a mí realmente. No me preocupa otra cosa. Me preocupa el dolor de mis amigos que han perdido a sus padres, que no han podido despedirse de ellos y eso a mí me está tocando muchísimo viendo el dolor que pasan. Que no pueden cogerle la mano, que no pueden ir al funeral, que no pueden hacer nada y eso es realmente lo que me importa».

Por eso, Natalia concluyó: «Despedidas, fiestas, conciertos y demás, ahora mismo, esto es un segundo plano. Vamos a intentar quedarnos en casa y que esto pase. Cuando te toca de cerca y le toca a un amigo tuyo de cerca, que pierde a su padre y no puede ni decirle adiós, ya te digo yo que tus pensamientos cambian».