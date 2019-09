Los Clooney viven obsesionados por su seguridad. Tanto que gastan unos dos millones de dólares al mes en proteger sus vidas y las de sus mellizos, los pequeños Alexander y Ella, que cumplieron dos años el pasado junio. El actor ya mostró su preocupación por las amenazas recibidas por su mujer, Amal, conocida activista por los derechos humanos, cuando ella defendió a la joven yazidí Nadia Murad, secuestrada como esclava sexual por el Estado Islámico y finalmente Premio Nobel de la Paz en el 2018.

Pero la situación ha cambiado, sobre todo después de que la británico libanesa Amal Clooney haya interpuesto una denuncia ante los tribunales franceses contra del Estado Islámico, en concreto contra la multinacional francesa de cemento Lafarge, a la que Amal acusa de "complicidad con los crímenes contra la humanidad cometidos por el ISIS". Esta empresa supuestamente realizó en el 2013 pagos multimillonarios a ISIS para continuar trabajando en una de sus plantas de cemento en una zona de Siria controlada por Estado Islámico".

Por ese motivo los Clooney y sus hijos vuelven a estar amenazados. "Mi esposa está llevando el primer caso contra el ISIS a los tribunales, por lo que tenemos muchos problemas de seguridad reales a diario", ha explicado el actor, de 58 años, a la revista 'The Hollywood Reporter'. "No queremos que nuestros hijos sean objetivos de los terroristas, por lo que tenemos que estar muy atentos". Ambos habían viajado en el pasado a zonas de conflicto como Sudán y Siria. "Pero todo cambia cuando tienes dos hijos. Toca pensar en lo que debes hacer por protegerlos", explica el protagonista de 'Syriana'.

Y lo que hacen es mucho. Los Clooney viven a caballo entre sus tres propiedades principales, en una villa en Inglaterra, otra en Los Ángeles y también su retiro de Villa Oleandra, en el lago de Como, en Italia, donde este verano han recibido al expresidente Barak Obama. Todas ellas están dotadas de sistemas de alta seguridad y se han transformado en búnqueres. Por ejemplo en la residencia de Londres, una mansión de estilo georgiano llamada Aberlash House, en una isla del río Támesis, a 60 kilómetros de la capital, los Clooney se han gastado una pequeña fortuna en cámaras de seguridad, dispositivos antiincendios y antiatentados. Además, disponen de una habitación del pánico en caso de emergencia.

UN PASEO POR CENTRAL PARK

La pareja ha contratado un servicio de guardias de seguridad y de guardias de seguridad que controlan sus movimientos las 24 horas. Los viajes que realizan deben estar planificados y muchas veces ni sus propios familiares ni amigos cercanos saben dónde se encuentran. "Echo de menos poder dar un paseo tranquilamente por Central Park con mi esposa y los niños", se lamentaba el actor en la entrevista. "Pero también queremos vivir nuestras vidas. No nos vamos a ir escondiendo por las esquinas".

Cuando se casaron, George Clooney, uno de los actores mejor pagados de Hollywood, creó con Amal The Clooney Foundation for Justice, para hacer ver que su compromiso no era un mero postureo. Entre sus iniciativas recientes está el llamamiento al boicot contra las empresas del sultán de Brunei por la ley que condenaba a los homosexuales a la lapidación, una iniciativa que forzó al sultán a retirarla. También han donado 500.000 euros para ayudar en la organización de la marcha que se celebró en Washington para pedir un mayor control de las armas tras la matanza de Florida de febrero del 2018. El año pasado la pareja también donó un millón de dólares para apoyar al organización Souther Poverty Law Center,que lucha para combatir el racismo. También han creado una aplicación para el móvil que permite seguir juicios poco transparentes en países donde no hay libertad sexual, religiosa o política o donde se discrimina a las mujeres. Donacioens aparte, hace dos años cedieron su casa de Augusta a Hazim Avdal, un refugiado iraquí de 23 años, al que pagaron sus estudios en la universidad de Chicago.