Clara Lago y Dani Rovira vuelven a posar juntos

Clara Lago y Dani Rovira presumieron de buena amistad en la entrega de los premios internacionales de 'Save The Children 2019', una gala que tuvo lugar este lunes en CaixaForum Madrid, donde recibieron un galardón por su Fundación Ochotumbao. Una entidad sin ánimo de lucro, que crearon juntos con el objetivo de luchar por los derechos humanos, los animales y la discapacidad, entre otros.

Además de la expareja, también destacó la presencia de otros galardonados como el pianista James Rhodes, la oenegé 'Fridays For The Future', Brago Gudbrandsson, Salvamento Marítimo, la abogada Miriam González, la activista Maryam Ahmed y los diarios 'The Boston Globe' y El PERIÓDICO, por destapar en el 2016 los abusos sexuales silenciados durante años en los Maristas, un trabajo que "arrojó luz sobre décadas de oscuridad e impunidad", según explicó el periodista Guillem Sánchez, que realizó la investigación junto a Jesús G. Albalat y María Jesús Ibañez.

CAMPOS DE REFUGIADOS EN BANGLADESH

Los actores vivieron una gran noche gracias al reconocimiento por su labor solidaria. En el 2018, ambos viajaron junto a 'Save the Children' a los campos de refugiados rohingya en Bangladesh, donde pudieron conocer de primera mano la realidad de miles de niños exiliados de Myanmar. Posteriormente, han continuado ayudando a esta minoría ética a través de su fundación.

Los protagonistas de 'Ocho apellidos catalanes' posaron juntos tanto en el 'photocall' como en la entrega de premios posterior. Los actores sonrieron ante las cámaras y respondieron con naturalidad a las preguntas de los periodistas. "Siempre ha habido mucho amor y mucho respeto", destacó la actriz sobre su exnovio."Seguimos adelante con la fundación. Tenemos un montón de proyectos sobre la mesa, de hecho dentro de poco haremos una incursión en el mundo de los podcast para seguir dando altavoz a estas iniciativas", añadió Rovira.

Los actores comenzaron un sonado romance en el 2014, después de rodar juntos Ocho apellidos vascos, que ambos protagonizaban. Así surgió una de las relaciones más discretas del panorama artístico. Pero, tras cinco años juntos, pusieron punto y final a su historia de amor la pasada primavera.