El clan Beckham, millonaria carne de 'reality'

Después de que Kim Kardashian anunciara el pasado mes de septiembre que el célebre 'reality show' de su familia llegaba a su fin tras 14 años en antena -"una difícil decisión", según subrayó en su cuenta de Instagram-, poco han tardado en aparecer unos sustitutos a la altura: el clan Beckham. El matrimonio y sus cuatro retoños protagonizarán un nuevo programa de telerrealidad.

Según la prensa británica, el acuerdo con Netflix, la plataforma que lo emitirá, se ha alcanzado a través de la productora de contenidos audiovisuales que tiene la familia, Studio 99, y que está previsto que los Beckham se embolsen unos 25 millones de euros. Además, asegura que una de las condiciones que detalla el millonario contrato es que todos los miembros tendrán que convivir algunas horas al día con el equipo de grabación.

Sin polémicas ni malos rollos

Fuentes de la productora ya han avanzado que el objetivo es que el espacio refleje un estilo y un ritmo similar al exitoso 'Keeping up with the Kardashians' (en España, simplemente 'Las Kardashian'), pero con un tono británico y un aire mucho más armonioso, ya que, en un principio, se prescindirá de todo tipo de polémicas, es decir, de secuencias de peleas y malos rollos.

Familia al completo

Además del exfutbolista y la diseñadora, sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper formarían parte activa del espacio. 'The Sun' asegura que amigos íntimos de la pareja como James Corden, presentador del programa televisivo estadounidense 'The Late Late Show with James Corden', emitido por la CBS, y el futbolista Cristiano Ronaldo han sido contactados para salir en algún episodio del culebrón

Se dará a conocer el día a día de la mediática pareja, aunque Netflix también pretende mostrar una faceta más íntima del famoso clan. La propuesta incluye imágenes y vídeos nunca vistos de los primeros años de su noviazgo, cumpleaños, así como todo tipo de celebraciones junto a familiares menos conocidos de ambos también podrían verse en los episodios.

Cabe señalar que al célebre matrimonio no le viene de nuevo grabar este tipo de espacios de televisiónos, pues hace 13 años que ambos protagonizaron 'Coming to America'. En él se contaba cómo la exspice afrontaba tener que cambiar Madrid por Los Ángeles debido a los compromisos profesionales de su marido. En aquella época no había nacido todavía Harper, la benjamina de la casa, y ni siquiera Victoria Beckham se dedicaba a la moda.