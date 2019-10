Chenoa y Marta Sánchez, novias sin prisas

Chenoa y Marta Sánchez están disfrutando de dulces momentos personales, aunque son unas novias sin prisas. Mientras que una de las primeras 'triunfitas' luce orgullosa su anillo de compromiso y está preparando su enlace con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, la intérprete de 'Desesperada' lleva poco más de un año saliendo con el empresario Federico León Sierra, aunque no prevé pasar por el altar. "Me veo más en una ceremonia más íntima y, aparte, me lo tiene que pedir primero", confiesa. Las cantantes son este lunes la portada de la revista 'Rumore', donde hablan de sus futuras bodas y aprovechan para concienciar sobre el cáncer de mama.

La revista también publica las primeras fotos de Alma Cortés Bollo, la hija de Raquel Bollo, embarazada. La joven, que anunció su estado en su canal de Mtmad, luce tripita junto a su novio.

Las perlas de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez es otro de los protagonistas de la semana en 'Rumore'. Después de su expulsión de 'Gran hermano VIP', Kiko reniega de Estela e insinúa que esta puede haber pactado un montaje con su marido, Diego Matamoros, para perjudicarle. La revista repasa las perlas que soltó en el 'reality'.