Cayetano Rivera deja temporalmente los ruedos

Cayetano Rivera no pasa por su mejor momento.Según publica este miércoles la revista 'Hola' el diestro se ha visto obligado a tomar una inesperada decisión: no volverá a torear este año. El pasado fin de semana, el menor de los Rivera Ordóñez reapareció tras la cuarentena en Estepona y en Huelva, dos actuaciones fueron su despedida de los ruedos. Rivera no se encuentra psicológicamente preparado para terear, por lo que ha decidido retirarse lo que queda de temporada. La presión a la que se ha visto sometido últimamente, debido a las recientes revelaciones de Karelys Rodríguez en una revista le ha llevado a tomar esta drástica iniciativa.

La canaria, que asegura que el torero intentó contactar con ella durante el confinamiento, da detalles sobre la íntima amistad que, dice, mantuvo con él durante seis años. Por su parte, la esposa de Cayetano, la presentadora Eva González se mantiene en silencio. La presentadora viaja cada semana de Sevilla a Madrid para grabar 'La Voz' y, por el momento, no se ha pronunciado sobre cómo ha afectado la polémica a su matrimonio. El diestro tuvo también hace unas semanas unas palabras contra el piloto británico Lewis Hamilton, activista y defensor de la abolición de las corridas de toros.