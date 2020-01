La cara de Jennifer Aniston durante el discurso de Brad Pitt lo dice todo

Había mucha expectación con el reencuentro entre Brad Pitt (56) y Jennifer Aniston (50), de nuevo solteros, en la gala de los Globos de Oro, que se celebró el pasado domingo por la noche. Era su primera coincidencia en un evento público con ese estado civil. Todas las miradas estaban puestos en los actores, dos de los guapos oficiales de Hollywood, que la organización del evento, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, sentaró en mesas separadas pero a pocos metros de distancia. "Sabían que ellos atraerían toda la atención de la noche", dijo al 'Daily Mail' una fuente de la organización.

Antes de la gala, en la alfombra roja, le preguntaron a Pitt por el reencuentro. "Jen, es una buena amiga", respondió con su habitual sonrisa pícara.

Imagínense nomas esto. Naaaambre el universo vuelve a hacer otro Big Bang. #GoldenGlobes #BradPitt #JenniferAniston pic.twitter.com/4fCruXW1FN — Novio de Emma Stone 👱🏻‍♀️❤️ (@DiegoGz_) January 6, 2020

Durante la gala las cámaras estuvieron pendientes de sus reacciones, sobre todo cuando él subió a dar su discurso al recibir el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel de Cliff Booth, el doble de acción de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en la última de Tarantino, 'Érase una vez en... Hollywood'. Aniston, sentada tras Beyoncé y muy cerca de Reese Witherspoon, siguió totalmente embelesada las palabras de su ex, que en ese momento bromeó sobre las 'novias' que le inventan. "Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquiera que esté a mi lado dicen que sale conmigo. Sería incómodo", dijo, mientras las cámaras capturaban la reacción de la protagonista de ella, que al final no se llevó a casa un premio a la Mejor Actriz por su papel en la serie dramática 'The Morning Show', por la que estaba nominada.

La reacción de enamorada de Aniston rápidamente se convirtió en el viral de la gala.

Alguien que me vea como Jennifer Aniston ve a Brad Pitt ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ksLrNQ7c2B — Ángel 'ndrangheta (@MAgne07) January 6, 2020

Exact moment when cameramen focus on Jennifer Aniston when talking about Brad Pitt's career. #GoldenGlobes pic.twitter.com/z5UHJRjaup — Tommy Walls is coming (@Tomm_MaStar) January 6, 2020

QUEDATE CON LA QUE TE MIRE COMO JENNIFER ANISTON A BRAD PITT

#GoldenGlobesTNT #GoldenGlobes pic.twitter.com/68PJa2Sy4f — LUIS FUNES MORI (@26Coma) January 6, 2020

La historia de amor Jen-Brad comenzó en 1998 cuando los dos terminaron con sus respectivas parejas, Tate Donovan y Gwyneth Paltrow. Sus representantes les organizaron una cita y, después de cinco meses, saliendo, se comprometireron. Aniston y Pitt estuvieron casados durante cinco años, del 2000 al 2005 (en el 2004 él se enamoró en el set de rodaje de Angelina Jolie, mientras rodaban 'Sr. y Sra. Smith'). Aniston se separó del también actor Justin Theroux en el 2017, y Pitt hizo lo propio de Angelina Jolie un año antes.

La última vez que los dos coincidieron en los Globos de Oro fue en el 2002, cuando aún estaban felizmente casados. La estrella de 'Friends' recibió su primera nominación por interpretar a Rachel Green, en la exitosa serie de telelivisión, y Pitt acudió con ella de acompañante.

Jennifer y Brad mantienen en la actualidad una buena relación de amistad (sin ir más lejos, él fue uno de los invitados a su última fiesta de cumpleaños, el pasado febrero, y también acudió a la fiesta que la actriz organizó por Navidad para su círculo de amigos), aunque muchos fans anhelan que vuelvan a estar juntos.

En la 77 edición de los Globo de Oro, Pitt coincidió, además, con otras dos exnovias: Christina Applegate (48), con la que salió a finales de los 80, y que estaba nominada por su papel en la comedia 'Dead to me', y con Gwyneth Paltrow, que no estaba nominada a ningún premio pero acudió en calidad de miembro del reparto de la serie 'The Politician'.