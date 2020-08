Campaña en las redes para sustituir a Ellen DeGeneres

La polémica en torno a Ellen DeGeneres va a ser uno de los culebrones de este verano. Después de que su programa, uno de los más exitosos de la televisión estadounidense, haya sido investigado por actitudes racistas y cultura laboral "tóxica", se han desatado los rumores sobre la posible renuncia de la presentadora, e incluso se ha inicidado una campaña en las redes para reclamar su relevo.

El 'hashtag' #ReplaceEllen se convirtió en viral este lunes en las redes, donde los usuarios sugerían sustitutos como el cantante británico Harry Styles o la exprimera dama estadounidense Michelle Obama.

El diario británico 'Daily Mail' publica que DeGeneres habría comunicado a los productores ejecutivos de 'The Ellen DeGeneres show' que estaría dispuesta a dar por finalizado su programa, ya que "la única forma de recuperar su marca personal es cerrar el 'show'".

Otra cabecera británica, 'The Sun', va más allá y asegura que la cadena estadounidense NBC ya está buscando sustituto para la presentadora, y apuntan a otra estrella televisiva, James Corden.

El apoyo de Portia de Rossi

De momento, la que ha salido a defender a DeGeneres es su mujer, la actriz Portia de Rossi. Con el 'hashtag' 'I Stand By Ellen' (Yo estoy de parte de Ellen), la intérprete de 'Ally McBeal' escribó en su cuenta de Instagram. "A todos nuestros fans... los vemos. Gracias por su apoyo".

Otras 'celebrities' como el jugador de polo argentino Nacho Figueras y la DJ Samantha Ronson también apoyaron públicamente a DeGeneres. "Ella hace del mundo un lugar mejor para millones de personas todos los días y no podemos atacarla porque algo puede no haber sido perfecto", escribió Figueras en Instagram.

En cambio, el que sí que se ha pronunciado en su contra es el actor y cómico Brad Garrett ('Todo el mundo ama a Raymond'), que ha visitado el plató del programa hasta seis veces. "Lo siento, pero todo viene desde arriba en 'The Ellen Show'. Conozco a más de una persona que fue tratada horriblemente por ella. Todo el mundo lo sabe", ha escrito.

Sorry but it comes from the top ⁦@TheEllenShow Know more than one who were treated horribly by her.⁩ Common knowledge. DeGeneres Sends Emotional Apology to Staff - Variety https://t.co/D0uxOgyyre