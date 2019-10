Camila Cabello es la 'celebrity' más 'peligrosa' en España

Algo habitual es buscar información sobre celebridades en Google, pero este simple hecho puede tener consecuencias negativas para la propia seguridad en la red. Por este motivo, McAffe, la compañía de ciberseguridad, ha explorado qué famosos generan los resultados más peligrosos en internet, que podrían exponer a los fans a sitios web maliciosos y virus. El objetivo de la lista es resaltar el riesgo de hacer clic en enlaces sospechosos en busca de la última noticia, cotilleos o una nueva canción de personajes famosos.

Según esta investigación, realizada por decimotercer año consecutivo, Camila Cabello (22 años) es la 'celebrity' más peligrosa que se puede buscar en internet desde España. Esto se debe a que la fama de la joven artista cubana, cuya popularidad empezó gracias al 'talent show' 'Factor X' con el grupo Fifth Harmony, no ha dejado de crecer durante este año, con su gira en solitario, presentando 'Señorita' con el joven cantante Shawn Mendes y, recientemente, adelantando algunos sencillos de su nuevo trabajo.

Siguiendo a Cabello, Taylor Swift (29 años) ocupa el segundo puesto y Lady Gaga (33), el tercero. Así pues, el podio está dominado por superestrellas femeninas de la industria musical. Sin embargo, el cuarto y quinto lugar lo ocupan dos de las actrices españolas más internacionales, Penélope Cruz (45 años) y Úrsula Corberó (30), respectivamente. La octava posición es para María Pedraza (23 años), la joven actriz española de 'Élite' y 'Toy boy'.

El 'top ten' lo completan el cantante colombiano Maluma (25 años), en sexta posición; el siete veces nominado al Óscar Bradley Cooper (44), en séptimo lugar, y las modelos y estrellas de 'reality' Kendall (23) y Kylie Jenner (22), en los puestos 9 y 10, respectivamente.

CONTENIDO GRATIS

Penélope Cruz, Úrsula Corberó y María Pedraza son conocidas por encarnar a mujeres fuertes y empoderadas. Después de su sobresaliente papel en 'Dolor y gloria', la última película de Almodóvar, Cruz ha regresado a la lista de McAfee tras coronarse como la 'celebrity' más peligrosa en el 2015. Por otra parte, Corberó y Pedraza han tenido un año lleno de éxitos gracias a Netflix, en 'La casa de papel' y 'Élite', respectivamente.

Sus tres nombres están fuertemente asociados a búsquedas que incluyen el término 'torrent'. Este detalle indica que los fans buscan opciones gratuitas para verlas, posiblemente para evitar el pago de una cuota de subscripción a servicios de 'streaming'.

Muchas de las series más exitosas del momento están disponibles en diversas plataformas, pero, aun así, los usuarios deciden poner en riesgo su seguridad digital a cambio de contenido pirata. Por eso, es muy importante tener en cuenta que las descargas de 'torrents' pueden conducir a ciberdelincuentes y a riesgos de coste mucho mayor.

DOMINIO ESPAÑOL

En el 'top ten' de la lista de McAffe figuran actrices, actores y modelos, y completan la parte baja de la tabla presentadores de televisión, personalidades, estrellas de 'realities', cantantes y otros actores.

Dakota (26 años), la polémica concursante de 'Hermano mayor', que este año ha participado en 'Supervivientes', se encuentra en el puesto 13, seguida del periodista Máximo Huerta (48). Rosalía (26), la artista de 'Malamente', cuya fama ha vivido un gran crecimiento en el último tiempo, se sitúa en la posición 18.

Otros cantantes legendarios la siguen en la lista, como Alaska (56 años), Julio Iglesias (76) y el controvertido rapero C. Tangana (29). Alejandro Sanz (50) y el actor Mario Casas (33) cierran el 'top 20'.

ESTRELLAS INTERNACIONALES

Si bien en España, la celebridad más buscada por los usuarios este año 2019, según McAfee, ha sido Camila Cabello, en el plano internacional, la firma de ciberseguridad ha anunciado que Alexis Bledel (38 años) se ha convertido en la famosa más peligrosa del año.

La actriz ha destacado por su cariñosa interpretación en la serie 'Gilmore girls' y la película 'Sisterhood of the Travelling Pants'. Según McAfee, ninguna otra celebridad tenía más probabilidades de atraer a los usuarios a sitios web que llevan virus. Bledel sustituye en la primera posición a Ruby Rose (33), que lideró la lista del año pasado, en gran parte, por su interpretación de 'Batwoman'.

En el puesto número dos se encuentra el presentador del programa de entrevistas 'The late late show' James Corden (41), seguido por la estrella de 'Game of thrones' Sophie Turner (23). La actriz Anna Kendrick (34) y la estrella de cine Lupita Nyongo (36) ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El 'top ten' lo completan el presentador del programa de entrevistas 'The tonight show starring' Jimmy Fallon (45), el maestro de artes marciales Jackie Chan (65), los raperos Lil Wayne (37) y Nicki Minaj (36) y, finalmente, la actriz de 'Marvel' Tessa Thompson (36).

Gary Davis, evangelista jefe de Seguridad de Consumo de McAfee, cree que, probablemente, Bledel y Turner han llegado a la lista debido a sus respectivos papeles en las series 'The handmaids tale' en Hulu y 'Game of thrones' en HB0, ambos servicios basados en suscriptores.

Por otra parte, Corden y Fallon, presentadores de programas de entrevistas, lo han conseguido gracias a los vídeos virales de sus programas, y Nyong'o por su papel en 'Star Wars: the rise of Skywalker'.

La lista de este año también indica que el interés en las estrellas de los 'realities' ha disminuido. Kristin Cavallari (32), protagonista del programa 'Laguna beach: the real orange county', y Kourtney Kardashian (40), conocida por 'Keeping up with the Kardashians', han caído al puesto 214 y al 222, respectivamente, tras ocupar el 'top ten' el año pasado.

EL RIESGO DE INTERNET

"No siempre somos conscientes de que las búsquedas que hacemos en internet suponen un riesgo, y a veces tampoco entendemos del todo los efectos perjudiciales de que nuestra información personal se vea comprometida", ha explicado el portavoz de McAfee.

Y ha añadido: "Los ciberdelincuentes utilizan sitios webs falsos para engañar a consumidores desprevenidos y atraerlos hacia archivos o contenidos infectados. Es esencial que estos aprendan a proteger sus vidas digitales y piensen dos veces antes de hacer clic en enlaces sospechosos o descargar algún contenido".