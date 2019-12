El calendario Pirelli saca a pasear a sus Julietas

Hace muchos años que el Calendario Pirelli dejó atrás los desnudos de señoras más o menos conocidas, mucho antes de que llegara el Me Too. En esta 47 edición del célebre almanaque lo que tocaba era captar de nuevo un intangible, la belleza y el amor en la esencia de un personaje como Julieta, la del drama shakespiariano por antonomasia.

El resultado son una serie de imágenes y de escenas recogidas por el fotógrafo italiano Paolo Roversi, el primero que trabaja para la firma italiana en todos estos años, y presentandas al mundo hoy desde Verona, la ciudad de los amantes, con algunas de sus protagonistas.

Sobre la ida transformadora del amor, el proyecto se compone de un libro similar a un libreto de ópera, con 132 páginas con el calendario anual en portada, fragmentos sacados de la obra de Shakespeare y 58 fotografías en color y en blanco y negro. Además, y por primera vez, el calendario Pirelli va acompañado de un cortometraje de 18 minutos en el que Roversi entrevista a las candidatas para el papel de Julieta. Por cierto, Romeo ni está ni se le espera.

