Bustamante y Echeverría: las dos caras de la moneda

La revista Rumore destapa esta semana en qué punto están la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante tras su ruptura hace ya algún tiempo. La intérprete, por su parte se muestra feliz y contenta. Tanto su vida personal como la profesional funcionan, y ella no lo esconde. En sus apariciones públicas siempre se muestra feliz y agradecida con la vida. Pero Bustamante no puede decir lo mismo. Su carrera musical se resiente, un drama al que tiene que sumar otro: una supuesta infidelidad de la actriz cuando todavía eran pareja. Este no está siendo el año del cántabro.

Además, Rumore también cuenta el regreso de la cantante colombiana Shakira, que actuará en la Copa Davis y en el descanso de la Super Bowl. Por último, la revista habla con Rosanna Zanetti ahora que su marido, David Bisbal, vuelve a tener problemas con su ex, Elena Tablada. La historia de nunca acabar.