Burberry cuenta con Rosalía para su desfile en la Semana de la Moda de Londres

Riccardo Tisci, el director creativo de Burberry, es una fan declarado de Rosalía, así que, tal como anunció, ha contado con la cantante esta semana en su presentación en la Semana de la Moda de Londres. La artífice de 'El mal querer' apareció con un vestido con corpiño negro, una camiseta gráfica debajo con el logo de la firma y unas grandes botas de cuero. Rosalía posó en primera fila del desfiles con otra invitada, la cantante, modelo y diseñadora Dua Lipa, con un jersey de rayas y unas mallas con transparencias. También estaba en el 'front row' la modelo Hunter Schafer, conocida por su papel en 'Euphoria'.

La relación entre Rosalía y el italiano Riccardo Tisci se hizo visible en la pasada gala de los MTV, cuando la artista catalana lució tres estilismos diferentes creados por Burberry para ella. Esa noche la artista hizo historia al ganar el premio a Mejor Vídeo Latino junto al colombiano J Balvin. Todo ello gracias a 'Con Altura', uno de los grandes éxitos de una cantante. Rosalía actuará el 7 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona cerrando la gira de 'El Mal Querer'.

En cuanto al desfile, la colección de primavera verano de Burberry no ha dejado indiferente a la prensa británica. 'The Times' ha publicado en portada una imagen de un detalle de los sombreros que propone la firma tanto para hombre como mujer y que recuerdan el espíritu de Sherlock Holmes (y un poco 'El cuento de la criada'). Ricardo Tisci ha mezclado lana con pañuelos de seda, plumas y flecos, brillo con transparencias. Tisci no prescinde su sus famosas gabardinas, ahora bordadas con pedrería. Y recurre a los colores tierra y a los estampados con raya diplomática metalizada. Las modelos Gigi Hadid y Kendal Jenner defendieron sus propuestas. En cuanto a los hombres, Riccardo sigue la línea del 'streetwear' de lujo.