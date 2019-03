Britney Spears se atreve con un musical de princesas Diseny feministas

Britney Spears hará que las princesas Disney se quiten los viejos corsés del cuento y abracen el feminismo liberador en el nuevo musical que prepara para el próximo otoño y que se estrenará en Chicago. Así lo han anunciado ella misma en su web y el productor James L. Nederlander, dueño de nueve teatros en Broadway, donde el espectáculo podría recalar más tarde.

La comedia musical, en la que la artista se interpretará a sí misma, se titula Once upon a One more time (Había una vez más), en un juego de palabras con la famosa expresión que encabeza los cuentos "Érase una vez..." y el primer sencillo con el que arrasó la princesa del pop (Baby one more time, 1998) . El guiño, además, sirve para ofrecer una nueva visión de personajes clásicos como Blancanieves, La o Cenicientas, y alejarlos de su imagen de mujeres desvalidas que viven esperando la llegada de un príncipe.

El proyecto lleva gestándose desde el 2017, tal como anunció entonces Forbes.

¿BESOS DE AMOR VERDADERO?

"¿Podría realmente haber vida más allá de los vestidos hechos por pájaros y de los besos de amor verdadero?", se pregunta en Spears en el comunicado de presentación. La respuesta es sí. Y es el argumento de un musical en el que interpretará 23 canciones y sus éxitos más sonados.

La vida de Spears, de 37 años, hubiera dado para un musical: niña Disney que se convirtió en estrella pop y acabó en desintoxicación y perdió la custodia de sus hijos, pero que más tarde se redimió y retomó su carrera con espectáculo propio en Las Vegas, que tuvo que dejar para cuidar de su padre enfermo. Pero en lugar de hacer como Cher o Celine Dion, su espectáculo versará sobre Blancanieves, Cenicienta, La bella durmiente y Rapunzel, que, en un mundo mágico, acuden a un club de lectura de cuentos de los hermanos Grimm. Cuando se acaban esas historias un hada madrina les muestra La mística de la feminidad, una obra clave del feminismo que escribió en 1963 la activista estadounidense Betty Friedan. Esta lectura alterará a las princesas, que, a través de las canciones de Spears se liberarán de las ataduras de las cuentos.

TERCERA OLA FEMINISTA

Jon Hartmere, que firma el libreto, ha explicado al New York Times que esas princesas "han permanecido en un mundo hermético y de repente empiezan a profundizar en ideas modernas de la segunda y la tercera ola feminista".

"Estoy muy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que recrea un mundo tan mágico lleno de personajes en los que crecí, a quienes amo y adoro", adicho la artista en un comunicado. "¡Esto es un sueño hecho realidad!"

Las previas de la función empezarán el 29 de octubre en el teatro James M. Nederlander en Chicago. La inauguración será el 13 de noviembre, y estará en cartelera hasta el 1 de diciembre. Después se lanzará a la conquista de Broadway.