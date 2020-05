Brian Austin y Megan Fox se separan

Los actores Megan Fox, de 34 años y Brian Austin, de 46, han roto su relación tras diez años de matrimonio y tres hijos en común: Noah, de 7 años, Bodhi, de 6, y Journey, de 3. Así lo ha comunicado él a través de un podcast en el que explica detalles del motivo de una crisis que llevaban arrastrando desde hace un año.

Tras un rodaje fuera del país, Fox le dijo que quería estar sola por un tiempo. "Ella dijo que se había dado cuenta de que mientras estaba fuera del país trabajando sola, se sentía más ella y que le había gustado esa experiencia y que quería probar a seguir así", cuenta Green.

En cuanto a los rumores de una nueva relación de Megan Fox con el rapero Machine Gun Kelly, Brian Austin Green ha explicado que son solo amigos. "No quiero que la gente piense que yo soy víctima de alguna manera», cuenta.

Pese a la separación, Austin asegura que se llevan bien: "Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial (....) Realmente no quiero que Megan y yo estemos en desacuerdo, ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso».