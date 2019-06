La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio llena Sevilla de glamour

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Con todo mi respeto por los más desfavorecidos, me parece una auténtica frivolidad y fanfarronería lo de estos dos elementos mediáticos. No es necesaria tanta pavonería, ni creo que medios, sociedad e incluso Iglesia, ha de prestarse a tal despilfarro e hipocresía. Todo cabe y todo puede cuando dinero y fama mandan en los principios humanos. Seguramente la culpa de todo ello la tenemos todos. Los que consumimos tele y fastos, y los que contribuímos a tanto derroche y vanidad. Un poco de humildad en tiempos difíciles por favor y un respeto a los que no tienen ni para llevarse una exigua comida o capricho a su boca.