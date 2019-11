Bisbal asegura que su hija no sabe que él canta en 'Frozen II'

David Bisbal no ha querido faltar al estreno de 'Frozen II'. Las nuevas aventuras de Elsa y la princesa Anna -además de Kristoff, Olaf y Sven- llegan este próximo viernes, 22 de noviembre, a los cines de nuestro país, una cita indispensable para todos los amantes del universo Disney. Tremendamente emocionado, el almeriense explica qué había supuesto para él ser el elegido para interpretar el tema 'Mucho más allá', que estará en los créditos finales de la película para España y Latinoamérica: "Ha sido un sueño poder cantar en esta película".

Para él ha sido todo un "reto", ya que considera que la canción "es muy difícil de cantar".

Gisela pone voz a Elsa

Su compañera en aquella primera edición de 'Operación Triunfo', Gisela, volverá a interpretar todos los temas musicales de la protagonista Elsa.

Además, Bisbal es uno de los privilegiados que ya la ha podido ver: "Tengo que estar muy feliz, lo cierto es que cuando el cine se une con la música se consigue algo muy bonito, y sobre todo este mensaje que da la película. Yo ya la hevisto y me parece un mensaje de superación y que no nos podemos acomodar para conseguir todas las respuestas que nos hacemos".

Se trata de una película que enamora a pequeños y grandes, por eso el cantante no dudará en acudir a verla con su hija Ella, que no sabe que su padre canta al final del filme: "Va a ser una sorpresa para Ella, cuando se lo diga se va a sorprender".

La primera parte de 'Fronzen. El reino del hielo' (2013) recaudó 1.200 millones de dólares, convirtiéndose en un nuevo clásico de Disney. La historia inspirada en 'La reina de las nieves', de Hans Christian Andersen, logró dos Oscar, a la Mejor Película Animada, y a la Mejor Canción Original, por 'Let it Go'.