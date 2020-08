Ben Affleck purga su alcoholismo en pantalla

Tras ganar el Oscar con su amigo Matt Damon por el guion de 'El indomable Will Hunting', en 1997, Ben Affleck parecía que iba a comerse el mundo. Cierto que después ha tenido otros logros artísticos y comerciales, como un nuevo Oscar, esta vez en la categoría de mejor película, por su tercer filme como director, 'Argo' (2012). Pero los últimos años en la carrera y vida personal del actor y realizador, que el próximo 15 de agosto cumple 48 años, han sido cualquier cosa menos una balsa de aceite. El filme que estrena este fin de semana, 'The way back', parece un autorretrato de redención: encarna a una antigua estrella del baloncesto aniquilada por el alcohol que intenta redimirse entrenando a un equipo del instituto. Una historia clásica y siempre efectiva. Una historia real como la vida misma de Affleck.

El éxito comporta fama y dinero. En su caso, como el de tantos otros, también adicciones varias. En 2001 ingresó en el Promises Rehabilitation Center de Malibu a causa de sus problemas con la bebida. No le iban mal las cosas entonces en su carrera cinematográfica: estrenaba 'Pearl Harbor' y rodaba 'Pánico nuclear', aunque tenía tantos admiradores como detractores y acostumbraba a encabezar las listas de nominados a los premios 'Razzie' por las peores películas e interpretaciones de cada año.

La relación sentimental con Jennifer Garner, actriz con la que coincidió en 'Daredevil' en 2003, parecía haberle aportado estabilidad. Ella triunfaba en la televisión con la serie 'Alias'. Tienen dos hijas y un hijo. Se casaron en 2005. Se separaron, reconciliaron y volvieron a separarse. Anunciaron el divorcio en 2015, aunque intentaron vivir juntos para que la situación afectara lo menos posible a sus hijos. El 4 de octubre de 2018 llegó la separaron legal y definitiva.

LAS CRÍTICAS POR 'BATMAN'

Convertirse en el nuevo Batman cinematográfico en 2016, y querer tomar las riendas de la franquicia iniciada con el filme 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', no ayudó demasiado a su equilibrio personal. Los fanáticos del cómic y de las películas de Tim Burton no esperaron ni a verlo en pantalla: se cebaron en Affleck nada más anunciar Warner que era el actor elegido para encarnar a Batman/Bruce Wayne. La verdad es que no está mal. O no está peor que George Clooney en 'Batman y Robin' o que Val Kilmer en 'Batman forever'. Pese al éxito, Affleck sigue destilando una cierta aura de perdedor. A veces lo ha rentabilizado: estuvo excelente en 'Hollywoodland' (2006) interpretando a George Reeves, el mediocre actor que se suicidó en 1959 tras haber encarnado precisamente a Superman en una exitosa serie televisiva de los 50.

La ruptura con Garner fue lo peor. A principios de este año, cuando el covid-19 aún era un rumor, Affleck aceptó ser entrevistado en el 'New York Times' y dijo que divorciarse de Garner es lo único que nunca podrá superar. Habla de lástima y vergüenza de sí mismo porque el alcoholismo dio al traste con aquella relación. Habla de despreciarse y tener la autoestima por los suelos. Ni ingresar de nuevo en un sanatorio para una cura de desintoxicación, algo que le había pedido reiteradamente Garner ya estando separados, surtió el efecto esperado.

DIVORCIO CON GARNER, RELACIÓN CON DE ARMAS

Garner lo llevó personalmente al centro. Solo cuando salió se aceleró el proceso de divorcio; fue una decisión compartida. Affleck abandonó entonces a Batman, aunque acaba de volver al redil de los superhéroes con un nuevo filme dirigido por Zack Snyder, y se abandonó a sí mismo. Tuvo una importante recaída a finales de 2019, durante otro proceso de rehabilitación, y las imágenes de su lamentable estado de embriaguez fueron difundidas por TMZ, el portal dedicado a airear noticias de celebridades.

En el plano afectivo, Affleck parece recuperarse junto a Ana de Armas en la que ha sido considerada la relación del año. Garner bendice esta relación. Mientras tanto, el actor desfila desde este fin de semana por las pantallas españolas interpretando a un deportista que logra vencer su alcoholismo. Veremos si la ficción es igual que la realidad.