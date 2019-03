Ben Affeck: "El alcoholismo es parte de mi vida y debo lidiar con ello"

Hace ya muchos años que Ben Affeck confesó sus problemas con el acohol, pero hasta ahora nunca había hablado tan alto y claro sobre ello. El actor, que ha presentado en Nueva York su última película Triple frontera, ha vuelto a sincerarse ante las cámaras del programa Today sobre su adicción al alcohol.

"El alcoholismo es parte de mi vida, y debo lidiar con ello. Tengo un problema y lo estoy encarando, lo que me enorgullece mucho", ha declarado a la vez que reconocía la suerte de contar con el apoyo de su exmujer, Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos en común.

ADMIRACIÓN POR SU EXMUJER

Resulta más que evidente la buena relación que aún mantiene la expareja. "Ella es maravillosa. Alguien es la madre de tus hijos, va a ser la persona más importante y central en tu vida, y eso es bueno", ha declarado.

Affleck considera que ha dado un paso adelante hablando alto y claro sobre el tema de forma natural, pero sin que ello se convierta en el tema central de su vida: "Realmente no me molesta hablar de alcoholismo y ser un alcohólico. No es necesario que englobe mi identidad completa y lo sea todo, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", concluye.