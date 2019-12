El bailarín de Madonna

En el 87 Madonna cantaba aquello de Who’s that girl, banda sonora de una película homónima que fracasó en taquilla pero se convirtió en uno de los himnos de los 80. Más de tres décadas después la prensa rosa se pregunta ahora Who’s that boy: ¿quién es ese chico que coge delicadamente por la cintura a la reina del pop, de 61 años, en un balcón de un hotel de Miami? The Daily Mail pone nombre y apellidos al joven moreno de melena afro que acompaña a la diva en estos momentos pelín de bajón, pues ha tenido que cancelar varios conciertos en Boston por dolores relacionados, quizá, con una lesión de rodilla.

Según el rotativo británico, el «nuevo novio» de Madonna es un bailarín de 26 años que trabaja en su propia compañía y que la acompaña en la gira de Madame X. Es hijo de un militar estadounidense y su sueño es «cambiar el mundo a través del arte». Ahlamalik Williams ya ha sido visto varias veces en los últimos meses junto a la artista, algunas de ellas en actitud cariñosa.

El pasado sábado, ambos fueron captados por las cámaras de los paparazis en el balcón de un hotel en Miami. Él la coge por detrás, de la cintura, y por los hombros, y ella le corresponde con una tierna sonrisa.

Además, la hija mayor de la cantante, Lourdes León, de 23 años, también aparece con ellos en otras fotos. Según el Daily Mail, empleados del hotel aseguran que han visto al coreógrafo besar a Madonna.

La estrella y su troupe se encuentran en Miami desde el pasado sábado con el Madame X World Tour. En realidad Williams ha estado de gira con Madonna desde el 2015, desde Rebel Heart Tour, aunque solo se ha empezado a especular con que entre ambos podría haber algo más que una amistad desde este año.

POR MEDIO MUNDO / Nacido en California en 1994, su carrera artística echó a andar con otro rey del pop: en el 2013 se unió a One, la producción sobre Michael Jackson del Cirque du Soleil. Ha viajado por medio mundo con Madonna actuando en sus conciertos, y en los últimos meses también ha respaldado el mensaje contra las armas que defiende ella. Participa en el vídeo de God Control, estrenada en junio, y que recuerda la masacre de la discoteca gay Pulse de Orlando, en el 2016, en la que un terrorista que había jurado lealtad al Estado Islámico causó 50 muertes.

El coreógrafo también aparece en el vídeo de Madonna en el que, después de un concierto de la gira, su séquito de bailarines le prepara una bañera llena de cubitos, donde ella se sumerge, y tras lo cual orina en una taza y bebe su propio pis.

Asegura la diva que ese ritual le ayuda a recuperar fuerzas tras los espectáculos, además de mantener su piel tersa y joven, y ayudarle a perder peso. En el mismo vídeo se puede ver a Williams disfrutando del momento mientras se come una gran porción de pizza.

Este no es el primer novio joven y bailarín por el que se pirra Madonna. Su lista de amantes de similar currículum y sobre todo juventud es extensa, comenzando por el mismísimo padre de su primogénita.

Durante el año 1996 la cantante Madonna mantuvo una relación con el bailarín cubano y, entonces, su preparador físico, Carlos León, padre de su primogénita. Posteriormente llegaron a la vida de la diva otras conquistas, como Brahim Zalibat (23 años) y Timor Steffens (26). Hace tres años, Madonna también sucumbió a la belleza de otro joven Adonis, el guapo modelo portugués Kevin Sampaio.