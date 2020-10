Audible, la voz de los famosos a través de Amazon

Amazon ha presentado para España Audible, un servició de audiolibros y podcast de alta calidad grabados con las voces de destacados actores y actrices españoles y que centra su oferta en tres aspectos básicos: el entretenimiento, la información y el crecimiento personal, con títulos creados específicamente para el público español.

El fundador hace 25 años de Audible, Don Katz, ha destacado que los audiolibros y podcast son un nuevo medio para la expresión artística y ha definido la experiencia del audio de intimidad seductora. “¿A quién no le gusta que Scarlett Johansson o Nicole Kidman le lea un libro mientras conduce? -se ha preguntado-, “pues ahora esa experiencia la podrán vivir nuestros clientes españoles con José Coronado, Maribel Verdú y Leonor Watling, entre otros artistas” ha destacado.

Kantz ha querido mencionar también que hay estudios que destacan que la experiencia sensorial de escuchar la narración de un libro engancha más y queda mucho más grabada en la mente que ver una película o leer un libro.

Catalán, euskera y gallego

Audible llega España después de haberse consolidado en Europa durante 11 años, especialmente en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. En ese sentido, Nils Rauterberg, Managing Director de Audible en Europa, ha declarado que “era el momento de que el público español disfrutara de lo que ya hacía el europeo con una oferta muy local y específica para el mercado español"

El catálogo de Audible cuenta con 90.00 títulos, de los que 7.000 son en español. El servicio también ofrece títulos en catalán, euskera y gallego, y se añadirán nuevos de forma constante, a los que se tendrá acceso por 9,99 euros al mes con tres meses gratis para los usuarios de Amazon Prime Video.

Coronado, como Sherlock Holmes

En el catálogo hay libros como 'Las hijas del capitán', de María Dueñas; 'La cara norte del corazón', de Dolores Redondo; 'Patria', de Fernando Aramburu; 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo, o 'Terra alta', de Javier Cercas, y clásicos, como 'Diario de un inmigrante', 'Diario de un cazador', de Miguel Delibes y varias novelas de Eduardo Mendoza.

Los abonados también podrán escuchar ‘El Gran Gatsby' y las obras completas de Sherlock Holmes, a las que ha puesto voz Jose Coronado. “He intentado hace una narración amena, canalizar todo lo aprendido en mi profesión y condensarlo todo en la voz. Como actor he procurado dar diferentes personalidades y colores de voz a los personajes que aparecen en la novela, para que el oyente pueda visualizar y disfrutar de la historia”, ha comentado el actor. Muy satisfecho con la experiencia, Coronado ha confesado que le gustaría repetir narrando ‘El padrino’.

Otra de la voces destacadas que se han sumado al proyecto es la de Leonor Watling, que ha cometido la ingente tarea de narrar los ocho volúmenes de 'Harry Potter'. "El encargo ha sido un regalo pero también ha sido muy duro. Meterse en la piel de tantos personajes a la vez ha sido una locura que no hubiera sido posible sin un excelente equipo detrás”. La actriz ha querido destacar el valor añadido que la narración aporta a las obras. “Las novelas no tienen nada que ver con las películas, y cuando las escuchas cada uno se imagina la historia a su manera” Leonor también ha expresado su deseo de narrar ensayo y alguna de las obras escritor japonés Haruki Murakami “un autor que me gusta mucho”.

Juan Echanove se encarga de 'El corazón de las tinieblas', José María Pou de 'Moby Dick', Adriana Ugarte narra 'Las alianzas de Stan Lee: Un juego de luz", el último libro del creador de Marvel, y Miguel Bernardeau hace lo propio con 'Balada de pájaros cantores y serpientes'.

Maribel Verdú será la voz 'Emma', de Jane Austen y Michelle Jenner la de ‘Alicia en el país de las maravillas’. “La narración me ha permitido una total libertad creativa, al contrario que con el doblaje. Aquí he partido de cero y explorar eso resulta muy divertido”, ha confesado la actriz.

Para el escritor Lorenzo Silva que sus novelas se conviertan en narraciones en audio supone una ventaja porque “es otra forma de vida para la historia”. Para el autor del ‘La flaqueza del bolchevique' en cada mutación de la obra, ya sea una traducción, una adaptación teatral o cinematográfica "la historia crece, crecen los personajes, crece su sentido y siempre acaba creciendo el libro. Con audiolibros bien narrados creo que a muchas personas les puede invitar a ir al libro escrito”, ha dicho Silva.

Podcast originales

Además de los audiolibros, Audible ofrece podcast originales con una frecuencia diaria o semanal como 'Pequeñas revoluciones para crecer’ presentado por Elsa Punset sobre crecimiento personal; 'El móvil de Mendes’, con Olga Viza, sobre la vida del agente de futbolistas Jorge Mendes, y ‘El desván de Miliki' , en el que Emilio Aragón, recupera su herencia familiar para los más pequeños. “Ha sido un viaje emocional muy bonito recuperar las canciones y cuentos de mi padre”, ha asegurado el artista.

Tambien Ana Pastor aporta su experiencia profesional con‘Quién dice qué’, un podcast de lunes a viernes de media hora de duración que se aleja de las clásicas secciones de los medios de comunicación tradicionales y se centra en temas de interés para esta generación, en un formato breve, ameno y cercano. “Un informativo sobre temas de actualidad para millennials y hecho por milennials”, en palabras de la periodista.

Alaska y Mario

‘Gen DRO’, en el que la cantante Alaska realizará 15 entrevistas a otros tantos grupos míticos del sello discográfico DRO, “que fue el pistoletazo de salida a muchas otras cosas”, en palabras de la cantante de Dinarama, es otra de las ofertas originales de Audible España.

También Mario Vaquerizo debuta en el mundo del podcast con ‘La Historia con Mario’. El cantante, actor, mánager y estrella de la televisión cuenta la historia de España en 25 entregas, "las necesarias para aprobar la selectividad", segun el polifacetico cantante. “Me he convertido en profesor de Segundo de Bachillerato para enseñar la historia a los alumnos y a todos aquellos que quieran redescubrirla o recordarla”, ha señalado Vaquerizo.

Otra de las sorpresas sonoras de Audible son los 'spin off' de las series 'Vis a vis', narrado por Najwa Nimri y Maggie Civantos y 'La que se avecina', interpretado por siete de los principales actores del elenco, que ofrecerán 15 entregas de media hora.

Los suscriptores de Audible.es también tendrán acceso al catálogo completo de más de 500 audiolibros producidos por el Grupo Planeta. Asimismo, Audible ha alcanzado acuerdos para crear y distribuir contenido de las editoriales RBA, Anagrama, Roca Editorial, Edebé, Susaeta, La Esfera de los Libros, Almuzara, Duomo, Plataforma Editorial, Mueve tu Lengua, Pottermore o Harper Collins, entre otras. Y con agencias literarias como Carmen Balcells, Pontas, Antonia Kerrigan, Casanovas & Lynch, MBA, IMC o Silvia Bastos.