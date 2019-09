Así es Rachel Valdés, la joven artista cubana que ha enamorado a Alejandro Sanz

"Y quién me va a entregar sus emociones? / ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? / ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? / ¿Quién me va a curar el corazón partió?". Alejandro Sanz (50 años) parece haber encontrado respuesta a todas estas dudas. Según publica en "exclusiva mundial" la revista 'Corazón', el cantante de 'Corazón partío' ha encontrado un nuevo amor en los brazos de una joven artista y modelo cubana de 30 años, llamada Rachel Valdés Camejo. Dos meses después de que se confirmara su separación de Raquel Perera, con la que estuvo casado 12 años y con la que tiene dos hijos en común, Dylan y Alma, y, tras algunas especulaciones sobre su posible reemplazo con un nuevo romance, la citada revista ha conseguido cazar al cantante y la escultura a bordo de una embarcación en Miami.

En julio, Sanz confirmó en las redes sociales que su historia con Perera había acabado, con un comunicado que rezaba así: "Un amor puro y comprometido. Somos una familia y siempre lo seremos. Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos. Nuestra familia está por encima de cualquier cosa... es diversa y bella, como la vida y así permanecerá. El mundo cambia, nosotros también, siempre amorosamente. Gracias por respetarlo", decía. Además, Perera, que acudió sola a la boda del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, fue la primera en contar a algunos invitados que Alejandro ya se veía con otra mujer.

Y no era otra que su tocaya Rachel Valdés, uno de los exponentes de las vanguardias artísticas cubanas. Se graduó en la Academia San Alejandro en el 2010 y, dos años más tardes, ya triunfaba en la bienal de La Habana con sus instalaciones. Ha expuesto pinturas, acuarelas, esculturas, fotos e instalaciones inspirándose siempre en "escenarios que conlleven a un diálogo ya sea visual, o espiritual entre el ser, el objeto, y el espacio que le rodea", cuenta ella misma en la web de su estudio. Lo suyo es crear "nuevos paisajes, limbos, lugares místicos, y aparentemente infinitos".

Entre sus instalaciones más icónicos, los paneles de cristales en el Malecón de la Habana, o la titulada 'The Beginning of the End' ('El principio del fin'), una obra también de espejos tridimensionales que causó sensación hace tres años en Times Square (Nueva York).

CON ESTUDIO EN BARCELONA

La revista adelanta que Alejandro y Rachel se conocieron hace unos meses gracias a unos amigos en común. Ella es madre de un niño de 5 años fruto de una relación anterior, y en su currículum tiene haber protagonizado el vídeo de 'Traidora', de Marc Anthony, a la postre gran amigo de Sanz sale a partir del segundo 53.

Valdés tiene su centro de creación en Barcelona, donde trabaja los materiales que importa desde Alemania.

Sanz, de momento, no ha hecho oficial públicamente esta relación. Sin embargo, el romance parece ir en serio, pues la modelo ha estado este verano en la finca del artista en Jarandilla de la Vera (Cáceres), donde podría haber conocido a los dos hijos mayores del cantante. Además, Valdés le ha acompañado en los primeros conciertos de la gira norteamericana de Sanz, por Nueva York, Chicago, Orlando, Washington y Miami. Esta última, ciudad de residencia del cantante y donde la artista podría estar ya prácticamente instalada, viendo las imágenes de los románticos paseos en lancha.