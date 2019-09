El asesor fiscal de Shakira alega que no sabía si la cantante vivía en España

El asesor fiscal de Shakira en EEUU ha alegado ante el juez que los investiga por seis delitos contra la Hacienda pública que desconocía si la artista realmente vivía en España y ha asegurado que sus compañías en el extranjero no están "al servicio del fraude".

Según han informado fuentes jurídicas, el asesor ha declarado presencialmente este viernes durante poco más de dos horas ante el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues, que lo investiga a él y a la cantante a instancias de una querella de Fiscalía que los acusa de haber defraudado a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.

EN LAS BAHAMAS

El abogado ha argumentado que, según le "consta", Shakira residía en Bahamas durante dichas fechas, pero que incluso así consultaron con la Agencia Tributaria española, que les contestó que la cantante colombiana estaba obligada a declarar su IRPF solo si pasaba más de 183 días en el país, informa Efe.

Cuando fue citada a declarar el pasado junio, Shakira sostuvo que no fue hasta 2015 cuando fijó su residencia en España, ya que, con anterioridad, tan solo había realizado visitas concretas con motivo de su relación sentimental con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Una versión que su asesor estadounidense, que fue director de varias de las compañías propiedad de la cantante, no ha confirmado.

El abogado ha señalado que vive en Nueva York y que "no tiene constancia" de dónde se encuentra Shakira en cada momento, por lo que "ni sabe ni puede saber" si la artista pasó más de 183 días en España. Ha apuntado, además, que la presencia de la cantante en el país ha sido "progresiva" a medida que se consolidaba su relación con Piqué y que, al establecer finalmente su residencia en Esplugues de Llobregat, empezó a tributar en España.

URDIR UN PLAN

En cambio, la Fiscalía acusa a Shakira de urdir un "plan" para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía, simulando así no residir en España.

Un esquema que el asesor ha definido ante el juez como una estructura "al servicio de alguien que tiene ingresos en todo el mundo", originada antes de que él representara a la artista, pero en ningún caso "al servicio del fraude" porque -ha aseverado- estas sociedades "siguen existiendo y continúan contratando la actividad de Shakira por el mundo". La defensa del asesor también ha recalcado que este ha comparecido voluntariamente ante el juzgado, mostrando en todo momento deseo de colaboración.

En su declaración, Shakira recordó también que actualmente no tiene ninguna deuda con Hacienda porque ya abonó los 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria, aunque fuentes cercanas al caso han precisado hoy que "pagar no es reconocer".

LA AGENDA DE CONCIERTOS

Shakira justificó que sus ausencias de España no eran "esporádicas" -como señala la Fiscalía-, sino que realmente residía en el extranjero, lo que trató de demostrar con su agenda de conciertos y su participación en el programa televisivo 'The Voice' en Estados Unidos. No obstante, el Ministerio Público considera que la cantante actuó "con el deseo de no tributar", a sabiendas de que "vivía de manera habitual en España (...) a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio".

La Fiscalía la acusa así de "canalizar los movimientos de capital generado con su actividad profesional", como actuaciones o la comercialización de perfumes con su nombre, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.