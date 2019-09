Antonio David Flores se enfrenta a tres años de prisión

La Fiscalía pide tres años de cárcel para Antonio David Flores por falsear ingresos entre los años 2011 y 2017 con el objetivo de no pagar la pensión a su exmujer, Rocío Carrasco. En este nuevo capítulo de la tensa situación económica del exguardia civil, siempre en la picota a consecuencia de su relación con la hija de Rocío Jurado, Antonio David se enfrenta también a una multa de 12 euros diarios durante 20 meses, además de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas y una compensación de 58.876 euros para Rocío Carrasco.

Antonio David, por tanto, podría entrar a prisión tras esta petición de la Fiscalía, que señala que entre 2011 y 2017 ingresó dinero en al menos 11 ocasiones, declarando a través de una sociedad a nombre de su pareja y también mediante su representante, evitando por tanto que esas cantidades estuviesen a su nombre y evitando de ese modo pagar la pensión a su ex, según ha desvelado 'El Programa del Verano'.

Rocío Carrasco interpuso sendas demandas por alzamiento de bienes y maltrato psicológico continuado contra Antonio David. La segunda ya fue desestimada.

La pareja se casó en 1999 y desde la separación cuatro años después, los tiras y aflojas económicos y familiares han sido constantes. Los dos hijos de la pareja viven con su padre tras renunciar a vivir bajo el techo de Rocío y su marido, Fidel Albiac, nada más cumplir la mayoría de edad.

En una entrevista que concedió este mismo año, Antonio David Flores aseguraba que su ex solo quiere arruinarle la vida. "Es muy poderosa, recibió una fortuna de su madre, tiene mucho tiempo porque no trabaja y me tiene un odio muy grande", contaba. Desde que le interpuso la querella por maltrato psicológico, Antonio David Flores afirmaba que le habían colgado el "sambenito de presunto maltratador", algo que le ha cerrado las puertas de la televisión, "pero no para hablar de Rocío Carrasco, si no para realizar colaboraciones". Una situación que le ha llevado a pasar verdaderos apuros económicos: "He pasado muchísimas noches sin dormir pensando en cómo llegar a fin de mes, pero seguimos peleando".