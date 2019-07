Ana Obregón inaugura el verano con su tradicional posado

Para seguir con la tradición, Ana Obregón ha convocado a los medios en una playa de Mallorca y un año más ha posado en biquini para dar el pistoletazo de salida a la temporada estival.

Aunque este año ha sido duro para la actriz y su familia por la enfermedad de su hijo, ella misma ha querido dar la bienvenida al verano lo más optimista posible: "Mi hijo está bien y este va a ser el verano más feliz de mi vida ya que el verano pasado lo borré de mi mente", ha escrito en sus redes sociales.

Tres décadas posando

La presentadora, de 64 años, que este año ha vendido su posado a Hola!, ha compartido en su cuenta de Instagram una recopilación de algunos de sus imágenes veraniegas más mediáticas. "Hoy quería daros la bienvenida al verano con una recopilación de casi tres décadas de Posado del Verano. Para mí es un orgullo que muchos medios y personas digan que mi posado es el pistoletazo de salida al sol, La Luz y las vacaciones. Este año lo haré en breve para no perder la tradición. Agradeceros siempre vuestro apoyo y mensajes de ánimo", ha escrito en relación al pasado verano que estuvo en Nueva York junto a su hijo, Álex Lequio, mientras se trataba contra el cáncer.

Posado y entrevista

Además de posar para la citada revista, Obregón ha concedido una entrevista en la que habla largo y tendido sobre la enfermedad de su hijo y de sus tres décadas ante las cámaras. "Nunca he valorado tanto las cosas que antes eran normales, y ahora, las disfruto cada segundo y afirma que tras el gran susto, tanto ella como su hijo son mejores personas. "Sentirme tan querida, tan acompañada... es algo que jamás sabrán lo que reconforta a ese corazón que tienes encogido"y detalla que "no le he abierto la puerta al amor para nada. En mi lista de prioridades, ahora mismo, esa no se incluye y asegura que la enfermedad de su hijo le ha acercado a su expareja, Alessandro Lequio: "Álex adora a su padre y siempre dice que es su mejor amigo".