Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su segundo hijo.

Ana Boyer y el tenista Fernando Verdasco están esperando su segundo hijo, según ha anunciado la pareja a la revista 'Hola!'.

"Estoy de cuatro meses, ya se me empieza a notar", ha comentado la joven, de 31 años, sobre la llegada de su segundo hijo, que está prevista para el próximo mes de diciembre.

"Tener más hijos siempre ha estado en nuestros planes. Este año, que no hemos estado viajando, que ha habido un parón en todo, ha sido un 'timing perfecto', ha explicado la hija de Isabel Preysler y el desaparecido Miguel Boyer.

Ana Boyer se siente afortunada por la tranquilidad que ha tenido durante sus primeros meses de embarazo. La pareja los ha pasado en la residencia de Puerta de Hierro de Isabel Preysler, también junto a Mario Vargas Llosa y Tamara Falcó. "He tenido suerte porque he podido estar tranquila, en casa, durante las primeras semanas de embarazo, que son las más incómodas. Ahora me siento bien, estoy en el mejor momento", afirma.

La abogada y el tenista, que aún no han revelado el sexo del bebé, se casaron en el 2017, y son padres del pequeño Miguel, que el pasado mes de marzo cumplió su primer año.