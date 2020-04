Amaia Montero: "Necesito curarme. Hasta pronto"

Malas noticias para los fans de Amaia Montero. La intérprete, de 43 años, ha decidido tomarse un descanso y se ha despedido con un "Necesito curarme." tras protagonizar un rifirrafe con algunos seguidores.

Todo comenzó este lunes, Día Internacional del Beso, cuando la cantante publicó en Instagram una imagen de hace tiempo junto a su perro. Una seguidora le reprochó que los fans "queremos fotos nuevas". Y ese simple comentario bastó para que Montero se rompiese. "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop, que murió en agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué", respondio la excantante de la Oreja de Van Gogh.

La seguidora de Montero se disculpó, pero algunos otros le reprocharon su tono, asegurando que "aquí estamos los tuyos, te queremos y estamos pendientes de ti. La chica no lo hizo con mala intención y pagó los platos rotos. Yo como tu fan me sentí incómoda, pues si esa respuesta fuese para mí me partiría el alma".

La cantautora volvió a contestar: "No... realmente no entiendes cómo me siento... No lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... Como he dicho... todo tiene un por qué... He sufrido muchísimo (...) Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribió la cantante en una conversación que ha desaparecido de Instagram.

Poco después, la artista publicó otra imagen marchándose y mirando hacia atrás con un "hasta pronto" a modo de texto, creando confusión y cierta alarma de sus seguidores.

Tras la reacción de la donostiarra, numerosos usuarios de la red social mostraron su apoyo a través del 'hashtag' #EnLosZapatosDeAmaia. "Basta ya de juzgar lo que no conocemos, es hora de ponernos en sus zapatos"; "Te queremos, sonríe a la vida, si la vida no te sonríe, y echo de menos tu sentido del humor, te quiero no lo olvides mi guerrera de luz", o "Siempre contigo. Siempre en cada momento canciones, conciertos, entrevistas, tu brindas lo mejor de ti, no importa lo que piensen de ti, no importa como te veas, lo que importa es que eres un ser que alumbra el camino de muchos con tu voz...", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Hace un par de años, la cantante protagonizó uno de sus momentos más polémicos en las redes, que incluso la llevó a un enfrentamiento con Malú, a quien acusó de llamarla gorda cuando esta trataba de defenderla de las críticas sobre su peso. Montero contestó: "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto. Lo que más pena me da es que yo me entrego mucho a mi trabajo, y desde que nació el disco ha sido polémica tras polémica pero, sobre todo, sin hablar de lo que es el disco. Eso es lo que más me dolía", sentenció entonces la vocalista.