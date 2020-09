Alessandro Lequio recuerda a su hijo con un emotivo mensaje

Con unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, Alessandro Lequio ha recordado este lunes a su hijo. 'Never stop thinking about YOU"' ("Nunca dejo de pensar en ti"), ha escrito el italiano junto a una imagen que fue tomada un verano de hace más de 20 años y en la que se ve como el niño, con una gran sonrisa, abraza fuerte a su padre.

Tras compartir la fotografía en su cuenta de Instagram, el colaborador de Tele 5 ha recibido numerosas muestras de cariño de familiares, amigos y compañeros de la televisión. "Piensa que fue un regalo que te hizo la vida y a él la vida no le dejó mucho tiempo pero le dio felicidad, quédate con eso, amó y fue amado, no hay más que ver su cara y todo fue gracias a vosotros"; "Orgullo de tener un hijo así"; "No conocí a tu hijo pero hasta donde sé ha sido un ejemplo de solidaridad, coraje y superación inolvidable para tod@s"; "No tengo palabras... pero sí mucho cariño, apoyo y oraciones para Ana para tí y para toda la familias de Álex", son algunos de de los comentarios que ha recibido Lequio.

Álex Lequio falleció el pasado 13 de mayo a los 27 años, víctima de un cáncer, tras haber estado luchando más de dos años contra la enfermedad.

Desde entonces, su familia no deja de recordarle publicando mensajes e imágenes en sus respectivas redes sociales con los que se desahogan y muestran el cariño que sienten por su hijo.

Hace unas semanas se cumplían cuatro meses desde que el joven ya no está en este mundo. Ana Obregón confesaba haber pasado el peor verano de su vida, intentó pasar página a estos meses en los que no ha podido levantar cabeza tras la pérdida de su hijo.

Por su parte, Lequio, que se incorporó recientemente a su trabajo en "El programa de Ana Rosa' (Tele 5), pasó unos días en Galicia, junto a su mujer, María Palacios, y la hija que tienen en común, Ena, de 4 años.