Alejandro Sanz responde a la portada de Lecturas y los pezones de Terelu Campos

La nueva entrevista que Terelu Campos ha dado a 'Lecturas' sigue dando que hablar, sombre todo el titular: "Alejandro Sanz me quiere regalar mis nuevos pezones". Un titular que parece que no le ha sentado bien al cantante. Aún así, en el interior de la revista se podía leer la cita textual de Terelu donde explicaba que el cantante Alejandro Sanz "me regalará una sesión con un tatuador amigo suyo para que me tatúe el pezón".

Alejandro ha querido manifestar su malestar en Instagram señalando que lo verdaderamente importante son las acciones y los gestos de organizaciones como Inkbro Solidario, un grupo de tatuadores que aplican la técnica del tatuaje con fines solidarios. El artista madrileño ha publicado un vídeo donde se puede ver a Rodrigo Gálvez y a Javi Cinco Ángeles tatuando unos pezones a dos mujeres que han superado el cáncer de mama. Unas imágenes de lo más emocionantes que Alejandro ha acompañado del siguiente texto: "Los titulares que frivolizan con algo tan serio acaban desapareciendo... pero los #TatuajesSolidarios son para toda la vida".