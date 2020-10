La actriz Macarena Gómez agita las redes con su nueva nariz

La actriz Macarena Gómez publicaba hace unos días en su perfil de Instagram una imagen con la que impactó a todos sus seguidores. En ella se podía observar el 'gran' cambio al que se había sometido agrandándose la nariz. La fotografía causó un gran revuelo entre sus seguidores, quienes comentaban el tamaño tan exagerado que lucía la narizota de la actriz.

La imagen era cuando menos extraña, y no tardó en volverse viral, ya que nadie comprendía la imagen que estaban viendo. El debate no tardó en trasladarse a las redes sociales, entre los que comentaban el acierto de la supuesta operación o los que, por el contrario, no aceptaban el cambio que se había realizado. Otros, en cambio, acercándose el día de Halloween, creían que se trataba de una caracterización.

Campaña publicitaria

Los fans de Macarena han podido salir de dudas cuando este lunes la Academia del Perfume ha revelado la colaboración con la actriz, en la que se han vuelto cómplices en un disruptivo 'smell film' para poner en valor la cultura del perfume. La actriz se agranda la nariz para ensalzar la importancia del olfato y sus sensaciones, abanderando el proyecto viral de la Academia del Perfume, que se estrenará el próximo 28 de octubre a las seis de la tarde, según cuenta la misma nota de prensa. La actriz también ha compartido en las 'historias' de su cuenta de Instagram una imagen que explicaba su participación con la Academia.

La Academia del Perfume y la actriz @GmezMacarena, cómplices en un disruptivo #SmellFilm para poner en valor la cultura del perfume. Se estrenará el 28 de octubre a las 18.00h en los #PremiosPerfumeADP2020 👉https://t.co/ETzDZBqqPJ #OlerEsUnPlacer pic.twitter.com/h61Cbe3rxu — Academia del Perfume (@AdPerfume) October 26, 2020

Según Val Díez, directora ejecutiva de la Academia del Perfume, "quisimos afrontar el reto de crear algo muy diferente y disruptivo para la gala virtual de este año y estamos seguros de que el 'smell film' va a dar mucho que hablar. En este momento, solo puedo anticipar que transmitir la sensorialidad y poder de evocación del perfume no está reñido con un toque de humor, especialmente con una actriz como Macarena Gómez. Estamos deseando poder compartirlo".

Una campaña publicitaria que brilla por su originalidad y que ha conseguido atraer al público hacia un sector que en España no suele destacar.