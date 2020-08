Las aclaraciones de Wiily Bárcenas

La sombra de Willy Bárcenas y de su grupo, Taburete, que actuó el viernes en Starlite, sigue coleando, para desespero de la organización marbellí. Pitingo, en su esperado regreso a los escenarios el sábado, agradecía al público que usara la preceptiva mascarilla. Y es que los vídeos del concierto del grupo del hijo del tesorero Luis 'resiste' Bárcernas, encendieron la mecha. Hasta el punto que el joven tuvo que salir a dar explicación de otra frase que se va a hacer célebre, cuando gritó al público: "Ni una puta mascarilla!". Unas palabras que fueron muy criticadas y por las que se ha visto obligado a pedir perdón. Bárcenas ha explicado que todo se trata de un malentendido y que, lejos de ser un alegato en favor a no llevar la mascarilla, su frase era más bien un reproche a la gente del público que no la llevaba. "Es cierto que cuando estamos cantando la canción de 'Sirenas' me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de "ni una puta mascarilla". Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así", tuvo que aclarar.

Hace unas semanas, el cantante también fue noticia al ser, según él, rechazado para participar en una nueva edición de 'MasterChef celebrity', por su apellido. En cualquier caso, a él le apetecía particiar. Cuando le propusieron entrar en 'Supervivientes', fue él quien rechazó la oferta. Y eso que después contó en 'El hormiguero' que le iban a pagar 15.000 euros a la semana. Estos días, según ha declarado en algún medio, los pasa en casa con su novia, componiendo canciones, tocando la guitarra, haciendo deporte casero y jugando a la Play y a juegos de mesa. El cantante tiene un ático en el barrio de Chamberí que compró hace un par de años. Taburete se encontraba en pleno proceso de grabación de su cuarto disco, proyecto que ha quedado suspendido por la pandemia.