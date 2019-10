10 cosas que hay que saber de Gwyneth Paltrow

La actriz, que ha vuelto a inflamar redes y médicos con un nuevo consejo de salud tóxico y delirante, abrirá en breve un consultorio en Netflix. De momento, borda su papel de madre ultrapija y 'new age' en 'The Politician'.

1. Ha levantado un imperio a base de 'haters' y 'branding What The Fuck

La última bomba de Goop ese marca suya consagrada a los estilos de vida y al bienestar aspiracional ha soliviantado, una vez más, a la comunidad médica con una pieza en la que se recomienda estar en el extremo más bajo del rango de peso, lo cual viene a ser algo así como estar lo más delgado posible 'sin necesidad' de morir. Loco, sí, pero nada nuevo, al menos en banalidad y 'trolleo' posterior en redes, dos claves, contra todo pronóstico, de su márketing. A base de pitorreo viral y de productos y terapias WTF que lo mismo incluyen polvos sexuales para el desayuno que repelentes contra vampiros psíquicos de 27 euros, la actriz ha levantado un gigante valorado en 227 millones.

2. Lo bueno, si caro, dos veces bueno

Los precios exclusivos por ejemplo: camisetas imperio de 175 euros y vibradores de 12.000 son santo y seña de una marca cuyo nombre nació de añadir a las iniciales de la actriz, GP, dos O, "una característica de todas las compañías exitosas de internet", le había contado la leyenda del 'branding' Peter Arnell. Y a ella le pareció que el resultado Goop era adecuadamente "estúpido y divertido".

3. Abrirá un consultorio en Netflix

¿Dónde está nuestra gente?, cavilaban Paltrow y su quipo. ¿Dónde hay siempre mandanga?, debió de preguntarse la plataforma. Así que la audiencia (Netflix) y la gresca (Goop) se han unido para abrir un consultorio que se sumará a la ya diversificada línea de negocios de la actriz, que incluyen web, comercio 'on line', podcasts, audiolibros y tiendas. Un filón, el de 'sentirse bien', que mueve 3,8 billones de euros al año en todo el mundo.

4. Prioriza su agenda de ejecutiva

Su marido, Brad Falchuk, productor de 'The Politician', la tuvo que convencer para que aceptara sumarse al reparto de la serie, en la que borda una versión de ese personaje ultrapijo y banal que ella misma ha interpretado en los últimos años. Sus objeciones, cabe decir, no derivaban tanto del sarcasmo autorreferencial del papel (Paltrow tiene cuajo), como de su frenesí empresarial, así que incluso le han recortado diálogos para conciliar grabación y negocios. "Tengo una reunión de junta en dos días, por favor no me obligues a hacer esto", le dijo señalando una abultada ristra de frases.

5. Pertenece a la aristocracia de Hollywood

Hija del productor Bruce Paltrow judío askenazí con un antepasado rabino de apellido Paltrowicz y de la actriz cuáquera Blythe Danner, Paltrow no tiene más credo que esa espiritualidad consagrada al yoga y a los equipos de 'coachs' tan de moda en Hollywood. Ahijada de Steven Spielberg que le reservó un papel en 'Hook' cuando, tras el primer semestre, colgó sus estudios en Historia del Arte y dijo que quería ser actriz, su marido es el productor de 'Glee' y de 'American Horror Story', y Drew Barrymore, Stella McCartney y Cameron Diaz forman parte de su pandilla. Además, su hermano Jake es director de cine y su prima Rebekah, fundadora de WeWork junto con su marido, Adam Neumann, ha pasado de celebrar fiestas de 40 millones de dólares a acabar desahuciada de la lista 'Forbes' y de su 'start-up' dedicada al 'coworking' tras su descalabrada salida a bolsa.



6. Ha sido siete veces Pepper Potts

El pasado febrero anunció que 'Los vengadores: endgame' era la última vez que hacía de Pepper Potts, la secretaria-luego-novia de Iron Man, porque, dijo, ya estaba vieja para andar en traje y, además, ni tenía demasiado claras las películas de Marvel en las que había participado ni llevaba al día las tramas. Lo siento, pero soy una madre de 47 años, dijo.

7. Ha sido una figura clave en el 'caso Weinstein'

Según han explicado las periodistas que destaparon el caso en 'The New York Times', Paltrow fue la primera actriz que rompió la barrera de silencio y animó a otras a que también lo hicieran. Su posición era especialmente pantanosa: tras fichar por 'Emma', el productor la llamó un día a su suite y le puso las manos encima mientras le hablaba de darse masajes. Ella se zafó; Brad Pitt, su entonces novio, amenazó a Weinstein "con romperle las piernas" si volvía a molestarla -"por aquel entonces yo solo era un chico de Misuri y así era como afrontábamos las cosas en el patio del colegio", dijo días atrás, y la actriz se convirtió en el rostro de una productora, Miramax, cuya fabulosa maquinaria publicitaria tuvo un gran peso en el Oscar que ganó por 'Shakespeare in love'.



8. No se separa, sino que realiza "desconexiones conscientes"

Al menos, ese es el concepto que usó para comunicar su ruptura con Chris Martin, padre de sus hijos, Apple y Moses. A la práctica, el término ha significado que se llevan relativamente bien y que cada uno dispone de una habitación en casa del otro.

9. Vive con su marido cuatro días por semana

El consejo, dice, se lo dio su entrenador de vida para mantener vivo el nervio de la relación y no alterar la vida cotidiana de los niños.

10. Lidera el sector de las 'yummy mummies'

Así se conocen las emprendedoras que, como Paltrow, Jessica Alba o Gisele Bündchen, se han inventado un sector económico alrededor del hecho de ser empresarias, madres perfectas y tener pinta de modelazas, una intersección que ellas marquetinizan en forma de consejos, webs, libros de recetas, marcas de ropa y productos de salud y belleza. Otra forma de entender la distopía feminista.