Zidane: "Nuestro primer objetivo el próximo año va a ser La Liga"

A las puertas de octavo título de Liga para el Barcelona en once años, el Madrid afronta otro partido intrascendente ante un Getafe que se juega la Champions, con el foco mediático puesto en la planificación para la próxima temporada, empezando por la portería, de la que Zidane se ha desmarcado con el mutismo total sobre las decisiones a tomar y el propósito claro de volver a competir con el dominio del Barça.

“Para el próximo año tenemos que poner La Liga como primer objetivo. Para mi es lo más importante, es el día a día y es lo más complicado”, aseguró un Zidane insistente en la cuestión.

El alta de Courtois, disponible por segunda vez para Zidane tras ocupar el banquillo en el debut del francés, vuelve para volver a poner sobre la mesa el tema de la portería, otro pantanal en el que está metido el club. “Está listo”, dijo el técnico sobre el belga en la primera respuesta, escueto, sin querer ser más preciso. “Es vuestro tema, qué vamos a hacer, pero no es el momento de hablar de ello. El próximo año todo va a estar claro, ya lo veréis”, repitió en las seis preguntas sobre los porteros. La apuesta de la cúpula madridista está claramente dirigida hacia Courtois, fichaje de club y con más años de fútbol por delante que un Navas al que le ampara la confianza total del entrenador, el único que puede cambiar la predilección que hay por el belga.

Sin Ramos, Odriozola ni Vinicius

Para visitar Getafe, otra parada en el tour por la comunidad de Madrid que tiene el equipo en el último mes de competición, Zidane cuenta con toda la plantilla, salvo los lesionados Ramos y Odriozola, para seguir asentando en su banco de pruebas las decisiones que parece haber empezado a tomar. La falta de protagonismo de jugadores como Ceballos, Llorente o Mariano, incluso Isco, les sitúa en la puerta de salida, la misma que le ha enseñado el Bernabéu a Bale a base de pitos, más allá de lo complicado que se antoja encontrar una salida para el galés satisfactoria económicamente para el club.

La otra gran novedad en el Coliseum Alfonso Pérez se esperaba que fuera Vinicius, el único jugador de campo que no ha debutado con Zidane, ya recuperado de su lesión; pero el francés sigue rebajando los ánimos: “En Getafe no va a tener minutos, ha estado dos meses fuera y todavía tiene que trabajar”, aseguró. Se espera que el brasileño, la única buena noticia de la temporada blanca, adquiera el favor del entrenador y máximo responsable de las decisiones deportivas del club, que ya casi ha terminado con el recuerdo de la otra gran aparición del curso, un Reguilón que apenas ha jugado un partido con el nuevo técnico, a la sombra de un Marcelo que parece, mentalmente, recuperado para la causa, aunque sus lagunas en el juego no desaparecen.

El Getafe, en pleno sueño por la Champions, afronta otro partido decisivo con la baja de Djene, sancionado, pero con el espaldarazo del duelo decisivo que le ganó al Sevilla (3-0) el domingo. Era la primera de las cinco finales que le restan para conservar el cuarto puesto, ante Real Sociedad, Girona, Barcelona y Villarreal, además de la de este jueves ante el Madrid.

Pogba acapara la rumorología

En el capítulo de rumores, apaciguado el fuego con Mbappe por las declaraciones del propio jugador tras ganar el título en Francia: "Me alegro por la vuelta de Zidane al Madrid, pero veré sus partidos como espectador", dijo; el que se aviva por momentos es el de Pogba, una empresa económica sin parangón que cambiaría, además, de forma brusca el fútbol del Madrid. Según L'equipe, el centrocampista habría comunicado su deseo de salir de Manchester, pero el United pagó más de 100 millones de euros hace tres años y no parece que acceda a desprenderse de su mejor jugador por una cifra aceptable por un Madrid que necesita más refuerzos.

El Eintracht ya ha confirmado el interés del Madrid en el delantero Luka Jovic, al que el Barcelona ha seguido con detenimiento y el mejor colocado para complementar a Benzema en el ataque blanco.