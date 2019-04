Zidane: "La idea para el futuro es tener más fuerza en ataque"

Solo la esperanza que representa Zidane para el futuro ha sido capaz de apaciguar a un madridismo que, lejos de las aspiraciones en La Liga que mueven al técnico francés, reaccionó con virulencia al verse fuera de la Liga de Campeones, no al verse apeado de otra Liga en una década de claro dominio barcelonista.

El técnico francés intenta no hablar de lo que vendrá tras el verano, pero entre tantas respuestas va dejando pistas: “Tengo claro lo que quiero hacer para la próxima temporada, la idea es tener más fuerza en ataque”, respondió casi al final de una previa, la de la visita al Rayo en Vallecas, con la noticia de la lesión de Benzema.

Lesión de Benzema

El mejor madridista de la temporada y acaparador de gran parte del volumen de goles del equipo, entre ellos los últimos ocho tantos del equipo de Zidane, no entrenó en la última sesión por culpa de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pendiente de evolución, según ha confirmado el club, y no podrá jugar ante el Rayo Vallecano.

Tampoco se entrenaron los lesionados Ramos y Odriozola, las ausencias del Madrid, junto a Vinicius: “Todavía tiene que entrenar, necesita otra semana de trabajo”, confirmó Zidane, para visitar a un Rayo Vallecano colista, con la salvación casi imposible, a 7 puntos, tras ser goleado en Sevilla (5-0).

El Madrid del futuro

El Madrid transita por La Liga a través de partidos sin interés clasificatorio ni motivación deportiva, pero entre los que se traslucen las primeras decisiones de Zidane: Valverde y Brahim están por delante de Ceballos y Llorente, aunque los dos últimos hayan entrado en la convocatoria para Vallecas. “Tengo muchos jugadores, algunos se tienen que quedar fuera”, justificó el técnico.

Ellos parecen fuera del próximo proyecto, al que aspira un Raúl de Tomás que no podrá jugar por la cláusula del miedo, “talento no le falta”, ha dicho de él Zidane, y para el se se habla de muchos fichajes: “Muchos jugadores sueñan con jugar algún día en el Madrid, veremos lo que va a pasar”, escapó Zidane de una cuestión; pero no tanto de las dificultades que se le presentan al club para deshacerse en el mercado de los descartes: “Creo que la intención de todos los jugadores es jugar muchos minutos”, respondió el técnico francés en la sala de prensa.

Con el problema de la portería sobrevolando cada semana blanca, la decisión de Zidane de dejar a Courtois, ya recuperado, en el banquillo de Getafe reavivó a los entusiastas de Keylor Navas, el mejor colocado para salir aunque solo sea por las circunstancias, más allá del gusto personal del técnico. En Vallecas se puede producir el debut del belga con un Zidane que dejó claro que no habrá debate sobre el portero titular la próxima temporada, pero no avanza más.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Alberto (1); Tito (2), Abdoulaye Ba (21), Gálvez (23), Álex Moreno (7); Bebé (14), Medrán (4), Mario Suárez (15), Álvaro (18); Pozo (22), Trejo (8). Técnico: Paco Jémez. Banquillo: Dimitrievski (13), Advíncula (17), Velázquez (20), Uche (3), Imbula (12), Embarba (11), Javi Guerra (24).

Real Madrid: Courtois (25); Carvajal (2), Varane (5), Nacho (6), Marcelo (12); Kroos (8), Casemiro (14), Modric (10); Lucas Vázquez (17), Asensio (20), Isco (22). Técnico: Zinedine Zidane. Banquillo: Navas (1), Vallejo (3), Llorente (18), Ceballos (24), Brahim (21), Mariano (7), Bale (11).

Árbitro: González Fuertes (asturiano)

Estadio: Vallecas (20.45 horas).